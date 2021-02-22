«Повода для паники я не вижу». Тренер «Актобе» — о последних неудачных матчах на УТС в Турции

«Я понимаю переживания наших болельщиков, это не беспочвенно. Есть определенная критика с их стороны, в чем-то она уместна, в этом нет никаких проблем. Есть одна простая причина, по которой “хромает” наша игра и результаты контрольных матчей отрицательные. Ни в коем случае не хочу, чтобы это выглядело как оправдание, но нужно учесть нашу ротацию, максимальные изменения состава в каждой игре. Порой мы формируем сочетания игроков, которых нет даже в планах на этот сезон, такие связки мы точно не увидим. Позиции футболистов тоже экспериментальные, и делаем мы это не от хорошей жизни. Это вынужденные меры, реалии сегодняшнего дня. В прошедшей игре из-за травм Тотадзе и Манучаряна мы вообще остались без защитников. Некоторые спортсмены выступали не на своих позициях, в непривычных условиях. Так что каждая игра, каждый рабочий день несет какие-то свои обстоятельства, которые никак не на руку нам. Несмотря ни на что, мы работаем по плану, тренируемся, играем, просматриваем. Имеем то, что имеем, и мы не собираемся впадать в какое-то уныние. Продолжаем подготовку и надеемся на скорую стабилизацию ситуации по составу, из которой вытекает и стабильная игра, так сказать. Поэтому есть рабочие вопросы, но работа продолжается. Повода для паники я не вижу», — сказал он.