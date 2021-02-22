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09:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Повода для паники я не вижу». Тренер «Актобе» — о последних неудачных матчах на УТС в Турции

Ответ вышел обстоятельным.

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Главный тренер «Актобе» Алексей Бага разъяснил пресс-службе последние неудачи «красно-белых» в контрольных играх в Турции.

Команда
Актобе

«Я понимаю переживания наших болельщиков, это не беспочвенно. Есть определенная критика с их стороны, в чем-то  она уместна, в этом нет никаких проблем. Есть одна простая причина, по которой “хромает” наша игра и результаты контрольных матчей отрицательные. Ни в коем случае не хочу, чтобы это выглядело как оправдание, но нужно учесть нашу ротацию, максимальные изменения состава в каждой игре. Порой мы формируем сочетания игроков, которых нет даже в планах на этот сезон, такие связки мы точно не увидим. Позиции футболистов тоже экспериментальные, и делаем мы это не от хорошей жизни. Это вынужденные меры, реалии сегодняшнего дня. В прошедшей игре из-за  травм Тотадзе и Манучаряна мы вообще остались без защитников. Некоторые спортсмены выступали не на своих позициях, в непривычных условиях. Так что каждая игра, каждый рабочий день несет какие-то  свои обстоятельства, которые никак не на руку нам. Несмотря ни на что, мы работаем по плану, тренируемся, играем, просматриваем. Имеем то, что имеем, и мы не собираемся впадать в какое-то  уныние. Продолжаем подготовку и надеемся на скорую стабилизацию ситуации по составу, из которой вытекает и стабильная игра, так сказать. Поэтому есть рабочие вопросы, но работа продолжается. Повода для паники я не вижу», — сказал он.

В последних товарищеских «красно-белые» уступили «Балтике» (0:2), московскому «Динамо-2» (1:2) и сыграли вничью с «Ленинградцем» (1:1).

Напомним, что «Актобе» по итогам 2020 года вернулся в КПЛ из первой лиги.

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