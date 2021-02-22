Тренер «Астаны» оценил новых футболистов и заговорил о необходимости усиления состава
В последней игре северяне разгромили соперника.
В последней игре северяне разгромили соперника.
Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов поделился эмоциями от контрольной игры с брестским «Рухом» в Турции, а также рассказал о том, что столичной команде необходимо усилить
Встреча прошла в Белеке и завершилась со счетом 6:2 в пользу казахстанского клуба.
— Порадовал счет матча, были моменты, которые интересны в нашей игре, это то, к чему мы стремимся, что тренируем. В то же время есть моменты, над которыми надо еще работать, но у нас есть немного времени до начала сезона, чтобы подготовиться. Ребята сыграли неплохо, особенно в первом тайме. Мы
— Два новичка — Ароян и Смайлагич — сыграли почти весь матч. Успели ли они адаптироваться в коллективе и какое впечатление они оставляют?
— У нас очень хороший коллектив, поэтому любой новый футболист довольно легко адаптируется. Что касается игры, есть еще моменты, которые нам нужно усилить как для игроков атаки, так и для защиты.
— Можно ли сказать, что сегодняшний футбол был близок к тому, который вы хотите видеть в исполнении команды?
— Наверное, первый тайм — да. Но мы понимаем, что команда пока не готова в таком темпе играть весь матч. Есть хорошие моменты, но для достижения результата нужно уметь играть в одном темпе все 90 минут. Мы идем к этому, но повторюсь, что без усиления нам тяжело будет в сезоне.
Напомним, что «Астана» на третьем месте завершила сезон 2020 года в КПЛ. Впереди команду ожидает игра с карагандинским «Шахтером» в Суперкубке страны.