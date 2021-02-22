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11:37 (мск), источник: Vesti.kz

В «Ордабасы» сделали заявление по ситуации с южноафриканским легионером и экс-игроком молодежной сборной Бельгии

Оба отсутствуют на сборе команды в Турции.

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Пресс-служба «Ордабасы» выступила с разъяснениями по ситуации с южноафриканским футболистом Маем Махлангу и экс-игроком юношеской и молодежной сборных Бельгии Зиги Бадибангой, которые отсутствуют в расположении шымкентской команды.

Команда
Ордабасы

«Сразу хотелось бы отметить, что у южноафриканского полузащитника “Ордабасы” Мая Махлангу действует еще один год контракта с клубом. Но сейчас Турция в связи с пандемией не впускает на свою территорию граждан некоторых стран, к сожалению, в этот список входит ЮАР. В связи с этим Махлангу на данный момент не может присоединиться к шымкентской команде. Руководство клуба, а также представители игрока делают все возможное, чтобы футболист в кратчайшие сроки прибыл в его расположение. Бадибанги в этом сезоне не будет в “Ордабасы”. Контракт с ним истек по окончании прошлого сезона. Руководство и тренерский штаб клуба приняли решение нe продлевать контракт с бельгийским полузащитником. В новом сезоне на этой позиции планируется задействовать футболиста с казахстанским паспортом», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, что «Ордабасы» финишировал на пятом месте в КПЛ-2020. В межсезонье новым главным тренером команды стал Александр Седнев из Беларуси.

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