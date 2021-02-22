В «Ордабасы» сделали заявление по ситуации с южноафриканским легионером и экс-игроком молодежной сборной Бельгии

«Сразу хотелось бы отметить, что у южноафриканского полузащитника “Ордабасы” Мая Махлангу действует еще один год контракта с клубом. Но сейчас Турция в связи с пандемией не впускает на свою территорию граждан некоторых стран, к сожалению, в этот список входит ЮАР. В связи с этим Махлангу на данный момент не может присоединиться к шымкентской команде. Руководство клуба, а также представители игрока делают все возможное, чтобы футболист в кратчайшие сроки прибыл в его расположение. Бадибанги в этом сезоне не будет в “Ордабасы”. Контракт с ним истек по окончании прошлого сезона. Руководство и тренерский штаб клуба приняли решение нe продлевать контракт с бельгийским полузащитником. В новом сезоне на этой позиции планируется задействовать футболиста с казахстанским паспортом», — говорится в сообщении клуба.