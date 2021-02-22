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11:42 (мск), источник: Vesti.kz

В двух клубах КПЛ могут появиться новые вратари. Один из них был на просмотре в «Зените» и играл за «молодежку» России

Зимой в команде сменились главные тренеры.

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Футбольные клубы «Актобе» и «Кайсар» могут усилить свои вратарские линии. Об этом сообщает телеграм-канал Inside/Arseniy Isaenya.

Команда
Актобе

Отмечается, что в состав «красно-белых» может прибыть голкипер, который выступал в прошлом году в чемпионате Беларуси. Основными претендентами могут быть Константин Руденок и Артем Леонов. По второму вряд ли, так как в ближайшее время экс-вратарь «Минска» подпишет контракт с «Кайсаром».

30-летний Руденок на родине выступал за «Динамо» (Минск), «Гомель», «Ислочь», «Слуцк», «Динамо» (Брест), «Нафтан», также защищал цвета российского «Армавира».

26-летний Леонов является уроженцем России. Играл за вторую команду «Краснодара», «Мордовию», «Крылья Советов». С 2019 года выступал в чемпионате Беларуси, где, помимо «Минска», выходил в составе столичного «Торпедо». В разное время привлекался к играм за юношеские и молодежную сборные России, а также проходил просмотр в «Зените».

Напомним, что «Актобе» по итогам 2020 года вернулся из первой лиги в КПЛ, в которой «Кайсар» финишировал на седьмом месте. Зимой команды получили новых тренеров. Актюбинцев возглавил белорус Алексей Бага, а главным тренером кызылординцев стал казахстанец Султан Абильдаев.

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