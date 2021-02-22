«Беерсхот» Вороговского обыграл одного из лидеров чемпионата Бельгии
Казахстанец появился на поле после перерыва.
Казахстанец появился на поле после перерыва.
Футбольный клуб «Беерсхот», за который играет защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, одержал победу над «Генком» в 27-м туре чемпионата Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Генке и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
У победителей отличились Ян Ван ден Берг (65-я минута) и Рафаэль Хольцхаузер (82-я, пенальти). В составе хозяев один мяч отыграл Патрик Грошовский (90+3-я).
После этой игры «Генк» с 43 очками расположился на третьем месте в таблице, тогда как «Беерсхот» с отставанием на три балла оказался на шестой позиции из 18.
Вороговский вышел на поле на 88-й минуте вместо Пьера Бурдена.
24-летний казахстанец выступает за нынешний клуб с 2019 года. В текущем чемпионате провел 18 матчей и забил один гол.