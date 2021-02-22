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12:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Беерсхот» Вороговского обыграл одного из лидеров чемпионата Бельгии

Казахстанец появился на поле после перерыва.

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Футбольный клуб «Беерсхот», за который играет защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, одержал победу над «Генком» в 27-м туре чемпионата Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Генке и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

У победителей отличились Ян Ван ден Берг (65-я минута) и Рафаэль Хольцхаузер (82-я, пенальти). В составе хозяев один мяч отыграл Патрик Грошовский (90+3-я).

После этой игры «Генк» с 43 очками расположился на третьем месте в таблице, тогда как «Беерсхот» с отставанием на три балла оказался на шестой позиции из 18.

Вороговский вышел на поле на 88-й минуте вместо Пьера Бурдена.

24-летний казахстанец выступает за нынешний клуб с 2019 года. В текущем чемпионате провел 18 матчей и забил один гол.

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