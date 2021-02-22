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12:31 (мск), источник: Vesti.kz

Находившийся в системе мадридского «Атлетико» финалист юношеского ЧМ может продолжить карьеру в КПЛ

Также он выступал в Словакии и Австрии.

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Нигерийский форвард Юсуф Отубанжо, выступающий за клуб «Арарат-Армения», может перейти в «Тараз». Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.

Команда
Тараз

В нынешнем сезоне 28-летний игрок провел восемь матчей и забил три мяча в чемпионате Армении. В предыдущем сезоне на счету нигерийца семь голов в 13 встречах. Кроме того, он отличился в Кубке страны.

В составе юношеской сборной Нигерии (U-17) становился серебряным призером чемпионата мира 2009 года.

Ранее Отубанжо выступал на родине, а также тщетно пытался закрепиться в молодежном составе мадридского «Атлетико». Кроме того, играл в австрийской Бундеслиге за такие клубы, как «Зальцбург» и «Ласк», а в Словакии защищал цвета «Жилины».

Его трансферная стоимость составляет 325 тысяч евро.

Напомним, «Тараз» занял восьмое место в КПЛ-2020.

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