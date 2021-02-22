Находившийся в системе мадридского «Атлетико» финалист юношеского ЧМ может продолжить карьеру в КПЛ
Также он выступал в Словакии и Австрии.
Также он выступал в Словакии и Австрии.
Нигерийский форвард Юсуф Отубанжо, выступающий за клуб «Арарат-Армения», может перейти в «Тараз». Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.
В нынешнем сезоне 28-летний игрок провел восемь матчей и забил три мяча в чемпионате Армении. В предыдущем сезоне на счету нигерийца семь голов в 13 встречах. Кроме того, он отличился в Кубке страны.
В составе юношеской сборной Нигерии (U-17) становился серебряным призером чемпионата мира 2009 года.
Ранее Отубанжо выступал на родине, а также тщетно пытался закрепиться в молодежном составе мадридского «Атлетико». Кроме того, играл в австрийской Бундеслиге за такие клубы, как «Зальцбург» и «Ласк», а в Словакии защищал цвета «Жилины».
Его трансферная стоимость составляет 325 тысяч евро.
Напомним, «Тараз» занял восьмое место в КПЛ-2020.