Исламбек Куат готов пойти на уступки ради возвращения в «Астану». У него есть предложение из Польши

Также были какие-то наметки в Турции, но тоже не срослось. Тогда как на данный момент у него есть неплохое предложение от скромного польского клуба из нижней части турнирной таблицы. Однако Куат хотел бы играть в более амбициозном клубе, поэтому готов перейти в «Астану», у которой после ухода Маевского и Логвиненко в центре зияет дыра. И ради «Астаны» игрок готов пойти на серьезные уступки в финансовом плане.