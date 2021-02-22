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12:51 (мск), источник: Vesti.kz

Исламбек Куат готов пойти на уступки ради возвращения в «Астану». У него есть предложение из Польши

Казахстанца отцепили от сборов российского клуба.

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Источник: Reuters

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат желает вернуться в «Астану», несмотря на вариант из Европы. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Команда
Астана

Отмечается, что Исламбек хотел остаться в России, но все имевшиеся варианты поступали из ФНЛ.

Также были какие-то  наметки в Турции, но тоже не срослось. Тогда как на данный момент у него есть неплохое предложение от скромного польского клуба из нижней части турнирной таблицы. Однако Куат хотел бы играть в более амбициозном клубе, поэтому готов перейти в «Астану», у которой после ухода Маевского и Логвиненко в центре зияет дыра. И ради «Астаны» игрок готов пойти на серьезные уступки в финансовом плане.

Напомним, что 27-летний Куат в прошлом году выступал за подмосковные «Химки», проведя шесть матчей. До этого играл за «Оренбург», другой клуб российской премьер-лиги. В межсезонье его отцепили от сборов команды.

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