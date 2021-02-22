Исламбек Куат готов пойти на уступки ради возвращения в «Астану». У него есть предложение из Польши
Казахстанца отцепили от сборов российского клуба.
Казахстанца отцепили от сборов российского клуба.
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат желает вернуться в «Астану», несмотря на вариант из Европы. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем
Отмечается, что Исламбек хотел остаться в России, но все имевшиеся варианты поступали из ФНЛ.
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Напомним, что 27-летний Куат в прошлом году выступал за подмосковные «Химки», проведя шесть матчей. До этого играл за «Оренбург», другой клуб российской