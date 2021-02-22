«Я никогда в жизни не чувствовал такой боли». Форвард «Кайрата» сделал заявление в Instagram
Игроком «желто-черных» он стал в январе.
Игроком «желто-черных» он стал в январе.
Нападающий «Кайрата» Штрели Мамба опубликовал достаточно грустный пост на своей странице в Instagram.
«Год назад я потерял племянницу и в то же время порвал сухожилие двуглавой мышцы. Я никогда в жизни не чувствовал такой боли. Сегодня вы видите более сильного человека — морально и физически. И я знаю, что мой ангел смотрит сверху и гордится мной. Я всегда буду любить тебя и всегда буду стараться. Я верю, что у бога есть план для каждого», — написал он.
Напомним, что «Кайрат» объявил о переходе легионера 19 января. Во время посвящения в команду ему пришлось зачитать рэп на немецком языке.