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13:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Я никогда в жизни не чувствовал такой боли». Форвард «Кайрата» сделал заявление в Instagram

Игроком «желто-черных» он стал в январе.

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Нападающий «Кайрата» Штрели Мамба опубликовал достаточно грустный пост на своей странице в Instagram.

«Год назад я потерял племянницу и в то же время порвал сухожилие двуглавой мышцы. Я никогда в жизни не чувствовал такой боли. Сегодня вы видите более сильного человека — морально и физически. И я знаю, что мой ангел смотрит сверху и гордится мной. Я всегда буду любить тебя и всегда буду стараться. Я верю, что у бога есть план для каждого», — написал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что «Кайрат» объявил о переходе легионера 19 января. Во время посвящения в команду ему пришлось зачитать рэп на немецком языке.

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