Грузинский форвард сравнил себя с Ибрагимовичем и рассказал о «советчиках» перед переходом в «Тобол»
Легионер выбрал себе 99-й номер.
Легионер выбрал себе 99-й номер.
Нападающий сборной Грузии Элгуджа Лобжанидзе рассказал о своих детских воспоминаниях про «Милан», своем кумире, игровом сходстве с Златаном Ибрагимовичем и с кем советовался до перехода в «Тобол». Его комментарий приводит
О начале карьеры
— Был
Любимый клуб или кумир детства
— Не был фанатом
О переходе в «Тобол»
— С Никой (Квеквескири) и Джабой (Канкавой) общался. Только хорошие вещи говорили о команде.
Об адаптации в клубе
— Мне нравится здесь находиться. Все на своем месте. Знаю Асхата (Тагыбергена), Марочкина, вместе играли в «Кайсаре». Остальных тоже знаю, потому что два года играю в Казахстане. Приняли очень тепло и мне очень нравится атмосфера в команде.
О выборе игрового номера
— Мой любимый номер — девятый, но все знают, что он закреплен за легендой клуба Жумаскалиевым. Сейчас взял 99-й, под которым играл в позапрошлом году в «Таразе».
О новом формате Суперкубка Казахстана
— Все знают, какие проблемы были в мире в прошлом году, и поэтому нормально, что решили в таком формате проводить Суперкубок. Что касается шансов, то они у нас очень хорошие, исходя из нашего состава, футболистов и коллектива.
28-летний Лобжанидзе прошлый сезон отыграл за «Кайсар», в составе которого забил восемь мячей и отдал один ассист в 13 матчах КПЛ. Интересно, что аналогичные показатели он показал годом ранее за «Тараз», но для этого ему потребовалось провести 24 игры. В сборную Грузии привлекается с 2017 года.