Грузинский форвард сравнил себя с Ибрагимовичем и рассказал о «советчиках» перед переходом в «Тобол»

Нападающий сборной Грузии Элгуджа Лобжанидзе рассказал о своих детских воспоминаниях про «Милан», своем кумире, игровом сходстве с Златаном Ибрагимовичем и с кем советовался до перехода в «Тобол». Его комментарий приводит пресс-служба костанайского клуба.

О начале карьеры

— Был сосед-тренер, рядом стадион. Играли с мальчиками во дворе. Тренер знал моего отца и сказал ему, что у меня есть определенный талант и навыки. Отец согласился, и я почти без паузы начал играть. Все нормально прошло.

Команда Тобол Кс

Любимый клуб или кумир детства

— Не был фанатом какого-то клуба, но воспоминания в детстве были связаны с «Миланом». Он находился близко и к Грузии, и ко мне. Там играл грузин (Каладзе), и вся информация до нас доходила быстро. Все болели за него и «Милан», вся Грузия. Так что до сих пор эта команда мне симпатична. Что касается футболистов, то бразилец Роналдо был моим кумиром. Когда я вырос, мне начал нравиться Златан (Ибрагимович). У нас с ним одинаковый стиль игры, я так думаю.

О переходе в «Тобол»

— С Никой (Квеквескири) и Джабой (Канкавой) общался. Только хорошие вещи говорили о команде. Более-менее знаю болельщиков. Для меня они очень важны. Когда на стадионе болеют, для футболиста это очень большая поддержка.

Об адаптации в клубе

— Мне нравится здесь находиться. Все на своем месте. Знаю Асхата (Тагыбергена), Марочкина, вместе играли в «Кайсаре». Остальных тоже знаю, потому что два года играю в Казахстане. Приняли очень тепло и мне очень нравится атмосфера в команде.

О выборе игрового номера

— Мой любимый номер — девятый, но все знают, что он закреплен за легендой клуба Жумаскалиевым. Сейчас взял 99-й, под которым играл в позапрошлом году в «Таразе».

О новом формате Суперкубка Казахстана

— Все знают, какие проблемы были в мире в прошлом году, и поэтому нормально, что решили в таком формате проводить Суперкубок. Что касается шансов, то они у нас очень хорошие, исходя из нашего состава, футболистов и коллектива.