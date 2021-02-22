СМИ: «Ювентус» готовится продлить контракт с 43-летним Буффоном

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По информации портала Transfermarkt, нынешнее соглашение голкипера, которому 28 января исполнилось 43 года, действует до июня 2021 года. В случае продления контракта Буффон может стать самым возрастным игроком высшего дивизиона чемпионата Италии, побив рекорд вратаря Марко Баллотты. Он выходил на поле в возрасте 44 лет 1 месяца 8 дней. Баллотте принадлежит аналогичный рекорд и в Лиге чемпионов — последний матч он провел в возрасте 43 лет 8 месяцев 8 дней.

«Джиджи не перестает удивлять, “Ювентус” уже работает над продлением [контракта] до 2022 года. Цель — сыграть в Серии А в возрасте старше 44 лет и побить рекорд Марко Баллотты», — написал Скира.

Буффон является десятикратным чемпионом Италии, победителем чемпионата мира 2006 года в составе сборной Италии. Буффон 12 раз становился лучшим вратарем года в Италии, трижды был лучшим вратарем Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и лучшим вратарем чемпионата мира 2006 года. Он является рекордсменом по числу матчей за национальную сборную (176).

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