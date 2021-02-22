Сигнал от Тихонова и самый грубый игрок РПЛ для усиления. Центральные полузащитники — слабое звено «Астаны»

Шестикратный чемпион Казахстана продолжает комплектование состава после существенных кадровых потерь, которые случились по итогам прошлого сезона. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какая из линий «Астаны» наиболее уязвима и усилит ли команду полузащитник Валерий Чуперка.

На данный момент команда Андрея Тихонова компенсировала потери в трех линиях, подписав вратаря Александра Заруцкого, защитника Вараздата Арояна и нападающего Семира Смайлагича. Но у нее по-прежнему существует очевидный дефицит игроков в центре поля после ухода Юрия Перцуха, Ивана Маевского и Юрия Логвиненко. Тот же Тихонов до недавнего момента был достаточно спокоен в оценках селекции и состава, но после матча с «Рухом» российский специалист самостоятельно акцентировал внимание на трансферах: «Нам обязательно нужно усиление, так как на скамейке у нас только молодые ребята, так что две-три позиции нам необходимо усилить, если мы хотим к чему-то идти».

Команда Астана

Сейчас у «Астаны» фактически есть лишь один игрок, готовый к высоким задачам в позиции центрального полузащитника, это Макс Эбонг. Абзал Бейсебеков невероятно универсален и, кажется, он может сыграть, где угодно, но его эффективность в центре поля не всегда высока и его качества не совсем органичны для этой позиции. Молодые Султан Сагнаев, Мади Жакипбаев и Жаслан Каиркенов, вероятно, не убеждают Тихонова в качестве игроков основного состава, более того, некоторые из них могут уйти в аренду.

Две главные кандидатуры «Астаны» на усиление — Исламбек Куат и Валерий Чуперка.

О казахстанце мы уже рассуждали, и его функционал нам прекрасно знаком. Что касается Чуперки, его кандидатура не так известна в пределах Казахстана и поэтому более любопытна. У молдаванина большой бэкграунд в России, он играл там с 2012 года. Дважды полузащитник пытался закрепиться в таких амбициозных клубах, как «Краснодар» и «Ростов», но в обоих случаях не пригодился для основного состава. Более востребован Чуперка был командах ФНЛ либо в аутсайдерах РПЛ.

Последние три сезона Чуперка был стабильным игроком основы «Тамбова». С точки зрения результативности, и учитывая достаточно оборонительную позицию, его статистика была неплохой, в каждом из сезонов он забивал по два мяча, а в кампаниях-2018/19 и 2019/20 приплюсовал к этому еще по четыре ассиста.

Но в игре хавбека есть и очевидный побочный эффект — он являлся самым грубым игроком РПЛ последних лет. В прошлом сезоне Чуперка насобирал восемь желтых и три красных карточки в 23 матчах, сезоном ранее — девять желтых и одно прямое удаление. В связи с этим потенциальная пара Чуперка — Куат выглядит даже несколько устрашающе для соперников и авантюрно для тренерского штаба «Астаны».

С одной стороны, столичному клубу необходимы опытные центральные полузащитники, но с другой, как доказывает статистика, кандидатура того же Чуперки не совсем однозначна. Хотя сейчас найти на рынке свободного игрока за умеренные деньги при таких обстоятельствах — это тоже большой вопрос. Вероятно, Чуперка — это нормальное, рабочее решение, чтобы закрыть позицию на ближайшие полгода-год.