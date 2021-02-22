Сигнал от Тихонова и самый грубый игрок РПЛ для усиления. Центральные полузащитники — слабое звено «Астаны»
Столичный клуб
Столичный клуб
Шестикратный чемпион Казахстана продолжает комплектование состава после существенных кадровых потерь, которые случились по итогам прошлого сезона. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какая из линий «Астаны» наиболее уязвима и усилит ли команду полузащитник Валерий Чуперка.
На данный момент команда Андрея Тихонова компенсировала потери в трех линиях, подписав вратаря Александра Заруцкого, защитника Вараздата Арояна и нападающего Семира Смайлагича. Но у нее
Сейчас у «Астаны» фактически есть лишь один игрок, готовый к высоким задачам в позиции центрального полузащитника, это Макс Эбонг. Абзал Бейсебеков невероятно универсален и, кажется, он может сыграть, где угодно, но его эффективность в центре поля не всегда высока и его качества не совсем органичны для этой позиции. Молодые Султан Сагнаев, Мади Жакипбаев и Жаслан Каиркенов, вероятно, не убеждают Тихонова в качестве игроков основного состава, более того, некоторые из них могут уйти в аренду.
Две главные кандидатуры «Астаны» на усиление — Исламбек Куат и Валерий Чуперка.
О казахстанце мы уже рассуждали, и его функционал нам прекрасно знаком. Что касается Чуперки, его кандидатура не так известна в пределах Казахстана и поэтому более любопытна. У молдаванина большой бэкграунд в России, он играл там с 2012 года. Дважды полузащитник пытался закрепиться в таких амбициозных клубах, как «Краснодар» и «Ростов», но в обоих случаях не пригодился для основного состава. Более востребован Чуперка был командах ФНЛ либо в аутсайдерах РПЛ.
Последние три сезона Чуперка был стабильным игроком основы «Тамбова». С точки зрения результативности, и учитывая достаточно оборонительную позицию, его статистика была неплохой, в каждом из сезонов он забивал по два мяча, а в кампаниях-2018/19 и 2019/20 приплюсовал к этому еще по четыре ассиста.
Но в игре хавбека есть и очевидный побочный эффект — он являлся самым грубым игроком РПЛ последних лет. В прошлом сезоне Чуперка насобирал восемь желтых и три красных карточки в 23 матчах, сезоном ранее — девять желтых и одно прямое удаление. В связи с этим потенциальная пара Чуперка — Куат выглядит даже несколько устрашающе для соперников и авантюрно для тренерского штаба «Астаны».
С одной стороны, столичному клубу необходимы опытные центральные полузащитники, но с другой, как доказывает статистика, кандидатура того же Чуперки не совсем однозначна. Хотя сейчас найти на рынке свободного игрока за умеренные деньги при таких обстоятельствах — это тоже большой вопрос. Вероятно, Чуперка — это нормальное, рабочее решение, чтобы закрыть позицию на ближайшие
Но стоит признать, что в целом трансферы «Астаны» исходят из возможностей. Теперь клуб не может позволить себе качественных игроков из неплохих европейских сборных, пришло время антикризисных решений.