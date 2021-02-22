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16:12 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Шахтера» сыграют с «Минском» в первом туре 31-го чемпионата Беларуси

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском доме футбола состоялась жеребьевка 31-го чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, который стартует 12 марта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Действующие чемпионы страны футболисты солигорского «Шахтера» в первом туре сыграют у себя дома с «Минском». Обладатель серебряных медалей борисовский БАТЭ также на своем поле примет «Слуцк», а бронзовый призер прошлого первенства жодинское «Торпедо-БелАЗ» в гостях встретится с минским «Динамо».

Команда
Шахтер С

Составы остальных пар стартового тура: «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь), «Сморгонь» — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Спутник» (Речица) — «Динамо» (Брест), «Неман» (Гродно) — «Витебск», «Рух» (Брест) — «Гомель».

Турнир пройдет по традиционной двухкруговой системе: команды встретятся между собой по два раза — дома и в гостях. Матчи заключительного, 30-го тура, намечены на 28 ноября. По итогам чемпионата высшую лигу покинут клубы, которые займут 15-е и 16-е места, их заменят два лучших представителя 1-й лиги национального первенства. Команда, которая финиширует 14-й в элитном дивизионе, проведет переходные поединки с третьей командой 1-й лиги.

Новый футбольный сезон в Беларуси откроется 2 марта матчем за Суперкубок, за который на поле ФК «Минск» поспорят чемпион «Шахтер» и обладатель Кубка страны БАТЭ. Затем 6 и 7 марта состоятся первые четвертьфинальные поединки Кубка Беларуси: БАТЭ — «Витебск», «Торпедо-БелАЗ» — «Арсенал» (Дзержинск), «Минск» — «Ислочь» (Минский район), «Шахтер» — «Неман» (Гродно). Решающий поединок 30-го кубкового розыгрыша состоится 23 мая в Гомеле.

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