Футболисты «Шахтера» сыграют с «Минском» в первом туре 31-го чемпионата Беларуси

Действующие чемпионы страны футболисты солигорского «Шахтера» в первом туре сыграют у себя дома с «Минском». Обладатель серебряных медалей борисовский БАТЭ также на своем поле примет «Слуцк», а бронзовый призер прошлого первенства жодинское «Торпедо-БелАЗ» в гостях встретится с минским «Динамо».

Команда Шахтер С

Составы остальных пар стартового тура: «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь), «Сморгонь» — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Спутник» (Речица) — «Динамо» (Брест), «Неман» (Гродно) — «Витебск», «Рух» (Брест) — «Гомель».

Турнир пройдет по традиционной двухкруговой системе: команды встретятся между собой по два раза — дома и в гостях. Матчи заключительного, 30-го тура, намечены на 28 ноября. По итогам чемпионата высшую лигу покинут клубы, которые займут 15-е и 16-е места, их заменят два лучших представителя 1-й лиги национального первенства. Команда, которая финиширует 14-й в элитном дивизионе, проведет переходные поединки с третьей командой 1-й лиги.