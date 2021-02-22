«Уровень чемпионата рухнет вниз». Российский агент оценил селекционную работу казахстанских клубов

«В новых финансовых реалиях клубам приходится нелегко. И если казахстанские футболисты понимают, что происходит, и умерили аппетиты, то опытные добротные иностранцы испытывают шок от новых финансовых условий и, конечно, отказываются ехать в Казахстан. Некоторые клубы, такие как “Ордабасы” и “Кайрат”, сохранили составы и работают точечно. Симпатично работают по усилению состава в “Кызыл-Жар СК” и в “Тоболе”. Тяжело приходится новичкам премьер-лиги. Из них более или менее понятно только то, на что будут рассчитывать “Актобе” и “Акжайык”. Кто-то вообще пока молчит. А кто-то надеется, что игроки национальных сборных приедут к ним на просмотр, да еще за свой счет (смеется). Уже сейчас мог бы сказать, где руководители области ошиблись с главными тренерами. И к началу лета жду отставку главного тренера как минимум в одном клубе, вышедшем из первой лиги, и еще в одном клубе, который не является новичком.

От работы некоторых клубов просто волосы дыбом встают. Конкретно названий и имен озвучивать не стану, но в одном клубе творится полнейший бардак. Оттуда сбегают футболисты. До сих пор не подписаны контракты с тренерским штабом. Как я понял, их держат в заложниках, чтобы не мешали в подписании непонятных футболистов через своего агента, которого вообще мало кто знает. Странно, что в ситуации, когда президент и правительство Казахстана требуют навести порядок в финансировании футбольных команд, аким области и облспорт совсем не контролируют работу руководства этого клуба. Там пора поменять обоих директоров. Я бы сказал — еще вчера.

Что касается ожиданий от нового сезона, то, конечно, понимаю, что уровень чемпионата рухнет вниз, что видно из результатов товарищеских матчей в Турции. Но, возможно, в будущем сокращение бюджетов принесет свои плоды в виде возмужавших молодых казахстанских футболистов, которые массово должны получить шанс в этом году. А пока всем нужно затянуть пояса и перетерпеть это неприятный момент», — заявил он.