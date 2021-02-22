«Уровень чемпионата рухнет вниз». Российский агент оценил селекционную работу казахстанских клубов
Он отметил, что от работы некоторых клубов волосы встают дыбом.
Он отметил, что от работы некоторых клубов волосы встают дыбом.
Уровень казахстанской
«В новых финансовых реалиях клубам приходится нелегко. И если казахстанские футболисты понимают, что происходит, и умерили аппетиты, то опытные добротные иностранцы испытывают шок от новых финансовых условий и, конечно, отказываются ехать в Казахстан. Некоторые клубы, такие как “Ордабасы” и “Кайрат”, сохранили составы и работают точечно. Симпатично работают по усилению состава в “Кызыл-Жар СК” и в “Тоболе”. Тяжело приходится новичкам
От работы некоторых клубов просто волосы дыбом встают. Конкретно названий и имен озвучивать не стану, но в одном клубе творится полнейший бардак. Оттуда сбегают футболисты. До сих пор не подписаны контракты с тренерским штабом. Как я понял, их держат в заложниках, чтобы не мешали в подписании непонятных футболистов через своего агента, которого вообще мало кто знает. Странно, что в ситуации, когда президент и правительство Казахстана требуют навести порядок в финансировании футбольных команд, аким области и облспорт совсем не контролируют работу руководства этого клуба. Там пора поменять обоих директоров. Я бы сказал — еще вчера.
Что касается ожиданий от нового сезона, то, конечно, понимаю, что уровень чемпионата рухнет вниз, что видно из результатов товарищеских матчей в Турции. Но, возможно, в будущем сокращение бюджетов принесет свои плоды в виде возмужавших молодых казахстанских футболистов, которые массово должны получить шанс в этом году. А пока всем нужно затянуть пояса и перетерпеть это неприятный момент», — заявил он.
Напомним, в минувшем сезоне чемпионом КПЛ стал алматинский «Кайрат», впервые за 16 лет выигравший «золото». Серебряные награды завоевал «Тобол», а бронзовые — «Астана». Единственным неудачником
Перед чемпионатом-2021