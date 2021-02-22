«Я очень хотел работать с ним в «Астане». Стойлов высказал свое мнение о допинге Исламхана
Бывший тренер «Астаны» и сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов в интервью
Бывший тренер «Астаны» и сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов в интервью
Напомним, игрок футболист провалил
По мнению Стойлова, Исламхан не стал бы намеренно принимать запрещенные препараты. Он вспомнил, что хотел в свое время видеть его в «Астане».
— Когда прилетела новость про допинг Бауыржана Исламхана, ваши первые мысли?
— Ужас. Футбол покорял отличный игрок.
— Как такое возможно, что у футболиста находят следы применения допинга? Это случайность, небрежность или намеренное применение?
— Я лично не думаю, что было намеренное. Не думаю. Может случайно, может доктор ошибся. Сейчас очень много добавок, может и доктор ошибся, может и сам футболист
Напомним, последним местом работы Стойлова была сборная Казахстана, которую он покинул в январе 2019 года. С 2014 по 2018 год он возглавлял «Астану», с которой четыре раза подряд выигрывал чемпионат Казахстана. Он впервые в истории казахстанского футбола вывел клуб в групповой этап Лиги чемпионов. Также Стойлов дважды выходил с «Астано» в групповой раунд Лиги Европы и однажды в 1/16 финала турнира.