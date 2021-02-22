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17:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Я очень хотел работать с ним в «Астане». Стойлов высказал свое мнение о допинге Исламхана

Бывший тренер «Астаны» и сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов в интервью YouTube-каналу Sports True поделился своим мнением по поводу допинг-скандала капитана национальной команды Бауыржана Исламхана.

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Напомним, игрок футболист провалил допинг-тест в сентябре после матча в азиатской Лиге в составе «Аль-Айна» из ОАЭ и был дисквалифицирован на два года. Сторона игрока намерена обжаловать решение дисциплинарного комитета АФК в Спортивном арбитражном суде.

По мнению Стойлова, Исламхан не стал бы намеренно принимать запрещенные препараты. Он вспомнил, что хотел в свое время видеть его в «Астане».

— Когда прилетела новость про допинг Бауыржана Исламхана, ваши первые мысли?

— Ужас. Футбол покорял отличный игрок. Топ-футболист. Сейчас период, когда надо закрепиться — 26−27 лет. До 32 — самые сильные года в его карьере. Надеюсь, там все решится и ему будет можно играть в футбол на высоком уровне. Я, честно, жалею этого игрока. Я очень хотел работать с ним, и в «Астане» если бы он был, но, к сожалению, он ушел в «Кайрат», когда я пришел. Игрок, который играет разные позиции, имеет свой индивидуальный стиль, игрок, который хочет развиваться, нужно обучение. Знаете, что заметил? Когда он играл в том ритме, который мы примерно хотели, как это было в игре с Грузией, где-то 80 минут и у него судороги начинались в мышцах внизу. Это говорит о том, что ему надо еще добавлять физической выносливости.

— Как такое возможно, что у футболиста находят следы применения допинга? Это случайность, небрежность или намеренное применение?

— Я лично не думаю, что было намеренное. Не думаю. Может случайно, может доктор ошибся. Сейчас очень много добавок, может и доктор ошибся, может и сам футболист что-то принимал, но не думаю, что специально что-то принимал, чтобы стать лучше. Просто допустили ошибку. Не знаю, кто и как. Но надеюсь, что дисквалификация будет максимум шесть месяцев, и он вернется в футбол.

Напомним, последним местом работы Стойлова была сборная Казахстана, которую он покинул в январе 2019 года. С 2014 по 2018 год он возглавлял «Астану», с которой четыре раза подряд выигрывал чемпионат Казахстана. Он впервые в истории казахстанского футбола вывел клуб в групповой этап Лиги чемпионов. Также Стойлов дважды выходил с «Астано» в групповой раунд Лиги Европы и однажды в 1/16 финала турнира.

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