Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Кротоне»
«Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии обыграл «Кротоне» со счетом 3:0.
«Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии обыграл «Кротоне» со счетом 3:0.
Дубль оформил Криштиану Роналду, еще один гол на счету Уэстона Маккенни. Португальский форвард после этого гола забил всем командам серии А в текущем сезоне.
После этого матча «Ювентус» с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Кротоне» с 12 очками — на последней, 20-й строчке.