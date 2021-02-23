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00:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Кротоне»

«Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии обыграл «Кротоне» со счетом 3:0.

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Источник: AFP 2020

Дубль оформил Криштиану Роналду, еще один гол на счету Уэстона Маккенни. Португальский форвард после этого гола забил всем командам серии А в текущем сезоне.

После этого матча «Ювентус» с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Кротоне» с 12 очками — на последней, 20-й строчке.

Ювентус
3:0
Первый тайм: 2:0
Кротоне
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