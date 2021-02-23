«Севилья» обыграла «Осасуну» и сместила «Барселону» с 3-го места в Ла Лиге
Футболисты Севильи нанесли поражение Осасуне в выездном матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча в Памплоне завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Хулена Лопетеги.
Футболисты Севильи нанесли поражение Осасуне в выездном матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча в Памплоне завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Хулена Лопетеги.
Голы забили Диего Карлос и Люк де Йонг.
«Севилья» одержала 6-ю победу подряд в Ла Лиге и с 48 очками поднялась в таблице на 3-е место. «Барселона» с 47 очками откатилась на 4-ю позицию. Первые два места в таблице занимают «Атлетико» (55 очков) и «Реал» (52).