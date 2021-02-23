Президент «Реала» Перес вылечился от коронавируса

Отмечается, что все тесты на COVID-19, которые 73-летний Перес сдал за последние 48 часов, отрицательные.

Перес не поедет в Бергамо на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты», но сегодня он отправится в «Реал», чтобы поприветствовать всех членов команды перед поездкой в Италию.