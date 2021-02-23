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10:00 (мск), источник: Sport24

Президент «Реала» Перес вылечился от коронавируса

«Реал» выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что президент мадридского клуба Флорентино Перес вылечился от коронавируса.

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Источник: AP 2020

Отмечается, что все тесты на COVID-19, которые 73-летний Перес сдал за последние 48 часов, отрицательные.

Перес не поедет в Бергамо на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты», но сегодня он отправится в «Реал», чтобы поприветствовать всех членов команды перед поездкой в Италию.

Матч «Аталанта» — «Реал» состоится 24 февраля, начало — в 23:00 мск.

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