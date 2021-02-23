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10:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» разгромил московский клуб

Карагандинский «Шахтер» провел заключительный товарищеский матч на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Подопечные Али Алиева разгромили московский клуб «Казанка» со счетом 5:0. В составе «горняков» голы забили Максим Галкин, Гидеон Баа, Ескендир Кыбырай и Павел Кривенцев (дубль).

Состав «Шахтера»: Шацкий, Наджарян, Буйволов, Граф, Баа (Свиридов), Кыбырай (Джозеф), Соломон Удо, Митошевич, Кривенцев (Павлов), Балашов (Таттыбаев), Галкин.

Ранее в утреннем матче «Шахтер» уступил другому российскому клубу «Шинник» (Ярославль) со счетом 0:1.

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