«Шахтер» разгромил московский клуб
Карагандинский «Шахтер» провел заключительный товарищеский матч на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинский «Шахтер» провел заключительный товарищеский матч на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Али Алиева разгромили московский клуб «Казанка» со счетом 5:0. В составе «горняков» голы забили Максим Галкин, Гидеон Баа, Ескендир Кыбырай и Павел Кривенцев (дубль).
Состав «Шахтера»: Шацкий, Наджарян, Буйволов, Граф, Баа (Свиридов), Кыбырай (Джозеф), Соломон Удо, Митошевич, Кривенцев (Павлов), Балашов (Таттыбаев), Галкин.
Ранее в утреннем матче «Шахтер» уступил другому российскому клубу «Шинник» (Ярославль) со счетом 0:1.