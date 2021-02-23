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12:10 (мск), источник: Sport24

Роналду — лучший бомбардир Серии А. Забил всем командам Италии и оформляет не меньше 25 голов за сезон уже 14 лет

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Источник: Reuters

Криштиану Роналду как следует разогрел инфополе перед Лигой чемпионов. В рядовом матче с «Кротоне» 36-летний португалец оформил дубль и принес своей команде победу. Один из них — в фирменном прыжке, оставив защитников соперника далеко под собой.

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«Юве» победил со счетом 3:0, третий гол забил американец Уэстон Маккенни. Эта победа позволила туринцам забыть кошмарный проигрыш «Наполи» в предыдущем туре и сократить отрыв от миланских команд. До «Милана» теперь 4 очка, до «Интера» — 8. Плюс у «Ювентуса» игра в запасе.

Но обсуждают все в первую очередь Криштиану. Во-первых, он забил свои 17-й и 18-й голы в этом сезоне Серии А и вернулся на первую строчку лучших бомбардиров чемпионата, обойдя Ромелу Лукаку.

Во-вторых, до недавнего вечера «Кротоне» был единственной командой, которой Роналду еще не забивал в Италии. Теперь пострадали от великого португальца все. Всего с 2018 года КриРо оформил за «Юве» 70 голов в Серии А и 90 во всех турнирах. Двойной юбилей.

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В-третьих, эти голы стали для Роналду 24-м и 25-м в этом сезоне во всех турнирах. Таким образом он забивает не менее 25 мячей за сезон уже 14-й год подряд. Осталось дожать еще сезон до очередной красивой цифры.

«Важная победа. Рад внести свой вклад. Продолжаем, ребята», — написал Роналду в инстаграме.

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Ювентус
3:0
Первый тайм: 2:0
Кротоне
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