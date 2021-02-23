Роналду — лучший бомбардир Серии А. Забил всем командам Италии и оформляет не меньше 25 голов за сезон уже 14 лет

Криштиану Роналду как следует разогрел инфополе перед Лигой чемпионов. В рядовом матче с «Кротоне» 36-летний португалец оформил дубль и принес своей команде победу. Один из них — в фирменном прыжке, оставив защитников соперника далеко под собой.
«Юве» победил со счетом 3:0, третий гол забил американец Уэстон Маккенни. Эта победа позволила туринцам забыть кошмарный проигрыш «Наполи» в предыдущем туре и сократить отрыв от миланских команд. До «Милана» теперь 4 очка, до «Интера» — 8. Плюс у «Ювентуса» игра в запасе.
Но обсуждают все в первую очередь Криштиану.
«Важная победа. Рад внести свой вклад. Продолжаем, ребята», — написал Роналду в инстаграме.