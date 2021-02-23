Нагельсманн может сменить Моуринью на посту главного тренера «Тоттенхэма»

По данным издания, португальцу дали 12 дней для того, чтобы исправить ситуацию в лондонском клубе. За это время «Тоттенхэм» сыграет матч в 1/16 финала Лиги Европы и проведет три встречи в чемпионате. Если выступления «шпор» будут неудачными, руководство команды рассмотрит кандидатуру Нагельсманна на пост главного тренера.