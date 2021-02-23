Пойдет по пути «Иртыша»? В «Окжетпесе» выявили многомиллионные долги

Если в ближайшее время «Окжетпес» не решит свои финансовые проблемы, есть риск, что команда не сможет заявиться даже на турнир первой лиги и повторит участь павлодарского «Иртыша», который в прошлом году из-за выявленных долгов отказался от участия в чемпионате Казахстана по футболу в связи с невозможностью исполнения финансовых и спортивных обязательств.