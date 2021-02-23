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16:55 (мск), источник: Vesti.kz

Пойдет по пути «Иртыша»? В «Окжетпесе» выявили многомиллионные долги

В ФК «Окжетпес» выявлены долги на 500 миллионов тенге, сообщает телеграм-канал «Тень отца Гурмана». Аудит провела ревизионная комиссия.

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Источник: Reuters

Отмечается, что нынешнее руководство кокшетауского клуба к ним никакого отношения не имеет, но именно ему предстоит решать проблему.

Если в ближайшее время «Окжетпес» не решит свои финансовые проблемы, есть риск, что команда не сможет заявиться даже на турнир первой лиги и повторит участь павлодарского «Иртыша», который в прошлом году из-за выявленных долгов отказался от участия в чемпионате Казахстана по футболу в связи с невозможностью исполнения финансовых и спортивных обязательств.

Напомним, что «Окжетпес» вылетел в первую лигу по итогам КПЛ-2020.

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