Пойдет по пути «Иртыша»? В «Окжетпесе» выявили многомиллионные долги
В ФК «Окжетпес» выявлены долги на 500 миллионов тенге, сообщает
В ФК «Окжетпес» выявлены долги на 500 миллионов тенге, сообщает
Отмечается, что нынешнее руководство кокшетауского клуба к ним никакого отношения не имеет, но именно ему предстоит решать проблему.
Если в ближайшее время «Окжетпес» не решит свои финансовые проблемы, есть риск, что команда не сможет заявиться даже на турнир первой лиги и повторит участь павлодарского «Иртыша», который в прошлом году
Напомним, что «Окжетпес» вылетел в первую лигу по итогам КПЛ-2020.