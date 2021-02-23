Игрокам «Тоттенхэма» не нравятся методы работы Жозе Моуринью

Однако как сообщает The Athletic, реальность в раздевалке «шпор» такова, что некоторые игроки недовольны тренировками. Они считают их слишком оборонительными, слишком сосредоточенными на сопернике и не такими интенсивными, как при Маурисио Почеттино, который ныне тренирует «Пари Сен-Жермен». Сообщается, что члены команды всё больше недовольны его подходом. Это беспокойство начинает сказываться на результатах.