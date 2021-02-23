Игрок «Аталанты» умер от рака
Скончался футболист молодежной команды «Аталанты» Вилли Та Би, сообщает 23 февраля официальный Twitter клуба. Ему был 21 год. Причиной смерти стал рак печени.
Скончался футболист молодежной команды «Аталанты» Вилли Та Би, сообщает 23 февраля официальный Twitter клуба. Ему был 21 год. Причиной смерти стал рак печени.
«Президент Антонио Перкасси и вся семья “Аталанты” глубоко опечалены безвременной кончиной Вилли Брасиано Та Би», — говорится в сообщении.
Последние месяцы жизни полузащитник провел у себя на родине в Кот-д’Ивуаре. Футболист ранее выступал за ивуарийские «АСЕК Мимозас» и «Муссу», был в аренде в «Пескаре».