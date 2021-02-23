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19:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игрок «Аталанты» умер от рака

Скончался футболист молодежной команды «Аталанты» Вилли Та Би, сообщает 23 февраля официальный Twitter клуба. Ему был 21 год. Причиной смерти стал рак печени.

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«Президент Антонио Перкасси и вся семья “Аталанты” глубоко опечалены безвременной кончиной Вилли Брасиано Та Би», — говорится в сообщении.

Последние месяцы жизни полузащитник провел у себя на родине в Кот-д’Ивуаре. Футболист ранее выступал за ивуарийские «АСЕК Мимозас» и «Муссу», был в аренде в «Пескаре».

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