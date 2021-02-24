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09:00 (мск), источник: Vesti.kz

Александр Меркель забил первый гол за новый клуб и отпраздновал в стиле Роналду

И помог команде одержать волевую победу.

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Источник: AP 2020

Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель забил первый гол за саудовский футбольный клуб «Аль-Фейсали», передает корреспондент Vesti.kz.

29-летний хавбек отличился в гостевом матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом». Меркель забил гол на 93-й минуте, установив окончательный счет — 3:1 в пользу «Аль-Фейсали», который одержал волевую победу. Причем взятие ворот футболист отпраздновал в стиле форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Для казахстанца этот мяч стал первым за саудовский клуб. Всего в текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Меркель провел 18 матчей, отдав еще две голевые передачи.

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Напомним, Меркель перешел в «Аль-Фейсали» в сентябре 2020 года. За это время он провел за саудовский клуб восемь матчей, в которых отдал одну голевую передачу. Контракт казахстанского футболиста с клубом действует до лета 2022 года.

Также Меркель выступал за «Милан» в 2009—2011 годах, после чего был продан в «Дженоа» за 6,5 миллиона евро. До перехода в голландский «Хераклес» он выступал за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе» и «Пизу», швейцарский «Грассхопперс» и английский «Уотфорд».

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