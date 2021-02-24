Александр Меркель забил первый гол за новый клуб и отпраздновал в стиле Роналду

Напомним, Меркель перешел в «Аль-Фейсали» в сентябре 2020 года. За это время он провел за саудовский клуб восемь матчей, в которых отдал одну голевую передачу. Контракт казахстанского футболиста с клубом действует до лета 2022 года.



Также Меркель выступал за «Милан» в 2009—2011 годах, после чего был продан в «Дженоа» за 6,5 миллиона евро. До перехода в голландский «Хераклес» он выступал за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе» и «Пизу», швейцарский «Грассхопперс» и английский «Уотфорд».