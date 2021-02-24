Одновременный дебют с Исламханом и критика от фанатов. Вернется ли Ахметов в футбол после перехода в «Тараз»?

Казахстанский защитник Елдос Ахметов спустя семь с лишним лет вернулся в родной «Тараз». Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как воспитанник жамбылского футбола играл в КПЛ и чем запомнился, а также сумеет ли заявить о себе в сезоне-2021 и вернуться в сборную.

Ахметов, хоть и является воспитанником «Тараза», дебютировал в премьер-лиге в 2011 году, выступая за «Иртыш», с которым стал бронзовым призером. В жамбылский клуб он перешел в 2012-м в возрасте неполных 22 лет. В «Таразе» Ахметов провел 14 матчей в КПЛ и один в Кубке Казахстана. В 2012-м он дебютировал в сборной Казахстана в товарищеской игре с Латвией (0:0). Причем в этой же встрече впервые в форме национальной команды на поле вышел другой футболист «Тараза» Бауыржан Исламхан.

Команда Тараз

Таким образом, защитник, умеющий сыграть как в центре обороны, так и на фланге, привлек внимание «Астаны», куда отправился в середине сезона-2013, и выступал за столичный клуб до конца КПЛ-2015. В «Астане» он примерил серебряную медаль чемпионата Казахстана. А в 2014 и 2015 годах становился победителем КПЛ и стал одним из немногих казахстанцев, получивших опыт выступлений в групповой стадии Лиги чемпионов.

В 2016 году Ахметов во второй раз оказался в «Иртыше» и провел свой самый результативный сезон в КПЛ — четыре гола и три ассиста. В павлодарском клубе он стал бронзовым призером премьер-лиги.

Следующим этапом его карьеры стал «Кайрат». В алматинском клубе он играл на протяжении трех сезонов (2017−2019). Здесь Ахметов завоевывал серебряные награды, Кубок и Суперкубок Казахстана. Впрочем, у алматинских болельщиков он был едва ли не самым критикуемым игроком.

Именно в «Кайрате» Ахметов проявил себя не самым дисциплинированным футболистом, заработав во всех турнирах шесть удалений. Например, такое, как в игре с «Окжетпесом»: уже имея желтую карточку, он пошел на фол в центре поля.

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Или как в матче с «Иртышом», где футболист почти проиграл позицию и неосмотрительно отмахнулся от форварда соперников.

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Кроме того, что Ахметов не раз подводил команду, когда изгонялся с поля, также он не всегда убедительно и удачно действовал в обороне. Например, за этот эпизод он удостоился порции хейта от болельщиков в соцсетях.

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В заключительном сезоне в составе «Кайрата» защитник в последний раз в рамках КПЛ появлялся на поле в июле 2019 года, то есть за несколько месяцев до окончания чемпионата. С весны этого же года Ахметов не привлекался в сборную. Последний матч в форме национальной команды игрок провел против России (0:4) в отборочном турнире Евро-2020.

В 2020 году Ахметов продолжил карьеру в «Кайсаре». Но в кызылординском клубе защитник принял участие всего в трех матчах, что вылилось в считанные минуты на поле.