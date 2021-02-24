Опыт и универсальность. Чем теперь будет отличаться роль Муртазаева от той, которая у него была в «Астане» несколько лет назад

Нападающий сборной Казахстана Роман Муртазаев вернулся в «Астану». Чуть больше года назад игрок попрощался со столичным клубом, но спустя сезон вновь оказался в Нур-Султане.

Корреспондент Vesti.kz объяснил, чем теперь отличается роль Муртазаева в команде от той, которая у него была во время первого прихода в «Астану».

27-летний нападающий первый раз оказался в столичном клубе перед началом сезона-2017. Тогда на Романа возлагали большие надежды, ведь в предыдущем сезоне КПЛ он показал великолепную результативность, выступая за «Иртыш». В гонке бомбардиров чемпионата Муртазаева тогда опередил лишь лидер «Кайрата» — Жерар Гоу.

Команда Астана

Но, оказавшись в «Астане», Роман уже не забивал так часто. В Павлодаре он был лидером и тем игроком, на которого играла команда, а в столице он сам стал частью уже сработанного механизма. Главной ударной силой в клубе был африканский дуэт Патрика Твумаси и Джуниора Кабананги.

Муртазаев все реже и реже стал играть на позиции центрального нападающего и уже свыкся с ролью левого форварда. Роман стал чаще ассистировать партнерам по команде, но в целом его статистика ухудшилась. В еврокубках тренерский штаб старался доверять другим исполнителям, а Муртазаев чаще был нужен в играх внутреннего первенства.

За три года в «Астане» Муртазаев провел 131 матч в футболке команды, забив 26 мячей и отличившись 23 ассистами. Статистика не такая уж и плохая, но от него ждали большего, не только в клубе и среди болельщиков, но и он сам.

В прошлом сезоне футболист играл за «Тобол», но легче не стало. В КПЛ-2020 Муртазаев сыграл в 17 матчах, забив всего два гола и отдав одну результативную передачу. Это, вероятно, был худший сезон в карьере нападающего. В Костанае Муртазаев не остался, и в этот же момент он оказался нужен «Астане».

Вернулся Муртазаев в команду с дубля в ворота «Балтики» в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции (3:3). Пусть это и был контрольный матч, но Роман выглядел заряженным и получал удовольствие от игры. С учетом того, что в столице заметно наличие кадровых проблем, Муртазаеву вполне по силам стать одним из лидеров на поле.

Из атакующих игроков у «Астаны» есть Марин Томасов, Тигран Барсегян, Семир Смайлагич и сам Муртазаев. Дорин Ротариу, по всей видимости, команду покинет. Ну, а дополнительно клуб может рассчитывать на молодых Владислава Прокопенко и Станислава Басманова. Нельзя сказать, что у Андрея Тихонова есть много вариаций состава, ведь скамейка «Астаны» довольно короткая, о чем говорил и сам тренер.

На данный момент Муртазаев — один из важнейших футболистов «Астаны». Практически точно в стартовом составе будут играть Барсегян и Томасов, а в центре может занять место отлично проявляющий себя на сборах Смайлагич. Но Муртазаев — это тот самый универсал, который сможет сыграть и в центре, и на фланге. При первых же перестановках в атаке с большой долей вероятности на поле появится Муртазаев, который будет способен заменить любого из тройки.

Но и никто не отменяет возможности того, что Роман вовсе будет игроком стартового состава. В любом случае ротация — часть футбола, а прибегать к ней тренерскому штабу все равно придется. В команде сейчас много молодых игроков, для которых Роман является старшим товарищем, который может где-то подсказать, с чем-то помочь. У него уже совсем другая роль. Четыре года назад он пришел в клуб в качестве дополнительного игрока для и без того укомплектованной атаки столичных, а сейчас он возвращается как опытный исполнитель, который сможет выступить на нескольких позициях и поделиться советами с молодыми партнерами.

Напомним, что Муртазаев стал четвертым новичком «Астаны» во время зимнего межсезонья. Также клуб пополнили защитник Вараздат Ароян, нападающий Смайлагич и голкипер Александр Заруцкий.