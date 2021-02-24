Опыт и универсальность. Чем теперь будет отличаться роль Муртазаева от той, которая у него была в «Астане» несколько лет назад
Он вернулся в столичный клуб спустя один год.
Он вернулся в столичный клуб спустя один год.
Нападающий сборной Казахстана Роман Муртазаев вернулся в «Астану». Чуть больше года назад игрок попрощался со столичным клубом, но спустя сезон вновь оказался в
Корреспондент Vesti.kz объяснил, чем теперь отличается роль Муртазаева в команде от той, которая у него была во время первого прихода в «Астану».
27-летний нападающий первый раз оказался в столичном клубе перед началом сезона-2017. Тогда на Романа возлагали большие надежды, ведь в предыдущем сезоне КПЛ он показал великолепную результативность, выступая за «Иртыш». В гонке бомбардиров чемпионата Муртазаева тогда опередил лишь лидер «Кайрата» — Жерар Гоу.
Но, оказавшись в «Астане», Роман уже не забивал так часто. В Павлодаре он был лидером и тем игроком, на которого играла команда, а в столице он сам стал частью уже сработанного механизма. Главной ударной силой в клубе был африканский дуэт Патрика Твумаси и Джуниора Кабананги.
Муртазаев все реже и реже стал играть на позиции центрального нападающего и уже свыкся с ролью левого форварда. Роман стал чаще ассистировать партнерам по команде, но в целом его статистика ухудшилась. В еврокубках тренерский штаб старался доверять другим исполнителям, а Муртазаев чаще был нужен в играх внутреннего первенства.
За три года в «Астане» Муртазаев провел 131 матч в футболке команды, забив 26 мячей и отличившись 23 ассистами. Статистика не такая уж и плохая, но от него ждали большего, не только в клубе и среди болельщиков, но и он сам.
В прошлом сезоне футболист играл за «Тобол», но легче не стало. В КПЛ-2020 Муртазаев сыграл в 17 матчах, забив всего два гола и отдав одну результативную передачу. Это, вероятно, был худший сезон в карьере нападающего. В Костанае Муртазаев не остался, и в этот же момент он оказался нужен «Астане».
Вернулся Муртазаев в команду с дубля в ворота «Балтики» в рамках
Из атакующих игроков у «Астаны» есть Марин Томасов, Тигран Барсегян, Семир Смайлагич и сам Муртазаев. Дорин Ротариу, по всей видимости, команду покинет. Ну, а дополнительно клуб может рассчитывать на молодых Владислава Прокопенко и Станислава Басманова. Нельзя сказать, что у Андрея Тихонова есть много вариаций состава, ведь скамейка «Астаны» довольно короткая, о чем говорил и сам тренер.
На данный момент Муртазаев — один из важнейших футболистов «Астаны». Практически точно в стартовом составе будут играть Барсегян и Томасов, а в центре может занять место отлично проявляющий себя на сборах Смайлагич. Но Муртазаев — это тот самый универсал, который сможет сыграть и в центре, и на фланге. При первых же перестановках в атаке с большой долей вероятности на поле появится Муртазаев, который будет способен заменить любого из тройки.
Но и никто не отменяет возможности того, что Роман вовсе будет игроком стартового состава. В любом случае ротация — часть футбола, а прибегать к ней тренерскому штабу все равно придется. В команде сейчас много молодых игроков, для которых Роман является старшим товарищем, который может
Напомним, что Муртазаев стал четвертым новичком «Астаны» во время зимнего межсезонья. Также клуб пополнили защитник Вараздат Ароян, нападающий Смайлагич и голкипер Александр Заруцкий.
Димаш Тулегенов