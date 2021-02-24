Футболист из российской премьер-лиги прибыл в расположение «Астаны»
Рыночная стоимость игрока оценивается в 800 тысяч евро.
Рыночная стоимость игрока оценивается в 800 тысяч евро.
Молдавский футболист Валерий Чуперка, имеющий также российское гражданство, присоединился к «Астане» в Турции. Об этом сообщает
За свою карьеру полузащитник поиграл за молдавскую «Академию УТМ», российские «Краснодар», «Енисей», «Спартак-Нальчик», «Анжи», «Томь», «Балтику».
Последним его клубом был «Тамбов», за который он выступал с 2018 года.
В российской
В разное время привлекался к играм за юношеские, молодежную и национальную сборные Молдовы.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 800 тысяч евро.