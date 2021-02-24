Футболист из российской премьер-лиги прибыл в расположение «Астаны»

Молдавский футболист Валерий Чуперка, имеющий также российское гражданство, присоединился к «Астане» в Турции. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Команда Астана

За свою карьеру полузащитник поиграл за молдавскую «Академию УТМ», российские «Краснодар», «Енисей», «Спартак-Нальчик», «Анжи», «Томь», «Балтику».

Последним его клубом был «Тамбов», за который он выступал с 2018 года.

В российской премьер-лиге сезона-2020/21 сыграл 16 матчей и забил два гола.