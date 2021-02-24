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14:09 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист из российской премьер-лиги прибыл в расположение «Астаны»

Рыночная стоимость игрока оценивается в 800 тысяч евро.

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Молдавский футболист Валерий Чуперка, имеющий также российское гражданство, присоединился к «Астане» в Турции. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Команда
Астана

За свою карьеру полузащитник поиграл за молдавскую «Академию УТМ», российские «Краснодар», «Енисей», «Спартак-Нальчик», «Анжи», «Томь», «Балтику».

Последним его клубом был «Тамбов», за который он выступал с 2018 года.

В российской премьер-лиге сезона-2020/21 сыграл 16 матчей и забил два гола.

В разное время привлекался к играм за юношеские, молодежную и национальную сборные Молдовы.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 800 тысяч евро.

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