Воспитанник московского «Локомотива» перешел в клуб КПЛ
Зимой в команде сменился рулевой.
Зимой в команде сменился рулевой.
Российский футболист Олег Мурачев подписал контракт с «Кызыл-Жар СК». Об этом сообщает
26-летний защитник является воспитанником московского «Локомотива». На родине играл за «Спартак-Нальчик», «Тюмень», «Волгарь», «Урожай». Последним его клубом был белорусский «Неман», в расположении которого он находился с 2019 года.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 100 тысяч евро.
Напомним, что «Кызыл-Жар СК» завершил сезон 2020 года на девятом месте в КПЛ. В межсезонье клуб по семейным обстоятельствам покинул главный тренер Вячеслав Руснак. Молдаванина сменил казахстанский специалист Андрей Карпович.