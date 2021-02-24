Воспитанник московского «Локомотива» перешел в клуб КПЛ

Российский футболист Олег Мурачев подписал контракт с «Кызыл-Жар СК». Об этом сообщает пресс-служба петропавловского клуба.

26-летний защитник является воспитанником московского «Локомотива». На родине играл за «Спартак-Нальчик», «Тюмень», «Волгарь», «Урожай». Последним его клубом был белорусский «Неман», в расположении которого он находился с 2019 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 100 тысяч евро.