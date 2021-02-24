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15:09 (мск), источник: Vesti.kz

Воспитанник московского «Локомотива» перешел в клуб КПЛ

Зимой в команде сменился рулевой.

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Российский футболист Олег Мурачев подписал контракт с «Кызыл-Жар СК». Об этом сообщает пресс-служба петропавловского клуба.

Команда
Кызыл-Жар

26-летний защитник является воспитанником московского «Локомотива». На родине играл за «Спартак-Нальчик», «Тюмень», «Волгарь», «Урожай». Последним его клубом был белорусский «Неман», в расположении которого он находился с 2019 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 100 тысяч евро.

Напомним, что «Кызыл-Жар СК» завершил сезон 2020 года на девятом месте в КПЛ. В межсезонье клуб по семейным обстоятельствам покинул главный тренер Вячеслав Руснак. Молдаванина сменил казахстанский специалист Андрей Карпович.

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