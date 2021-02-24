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15:47 (мск), источник: Vesti.kz

Вскрылись некоторые детали по допуску болельщиков на матчи чемпионата Казахстана по футболу

Сезон откроется играми за Суперкубок.

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Решение о допуске болельщиков на матчи чемпионата Казахстана по футболу будет принимать не Минздрав или Межведомственная комиссия, а власти на местах, то есть акиматы. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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«Как я понимаю, если определенный регион находится в “зеленой” зоне, то может самостоятельно решать, пускать болельщиков или нет, и при каких условиях и в каком количестве, если да.
КФФ и ПФЛК уже разослали запросы по регионам, ждут ответов. Надеются, что дадут разрешение хотя бы на частичную заполняемость арен. По сути, это теперь напрямую зависит и от самих болельщиков: от ваших запросов в соцсетях и будет зависеть, посчитает ваш акимат посещение футбола важным для региона событием или нет», — написал он.

Также отмечается, что при благоприятном стечении обстоятельств первые зрители возможно будут допущены на матчи Суперкубка в Туркестане. Опять же все зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.

Напомним, что в полуфинальных играх Суперкубка встретятся «Шахтер» — «Астана» (2 марта) и «Тобол» — «Кайрат» (3 марта). Матч за третье место состоится 5 марта, а финал — 6 числа.

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