Ван Дейк возобновил тренировки на поле после травмы
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк провел тренировку по индивидуальной программе на поле, сообщает сайт клуба.
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк провел тренировку по индивидуальной программе на поле, сообщает сайт клуба.
29-летний голландец продолжает восстанавливаться от травмы передней крестообразной связки колена, полученной 17 октября в матче 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2).
Ван Дейк вернулся на поле, ранее футболист занимался в тренажерном зале.
В нынешнем сезоне голландец провел 8 матчей за «Ливерпуль» и забил один мяч.