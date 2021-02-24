Ван Дейк возобновил тренировки на поле после травмы

29-летний голландец продолжает восстанавливаться от травмы передней крестообразной связки колена, полученной 17 октября в матче 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2).

Ван Дейк вернулся на поле, ранее футболист занимался в тренажерном зале.

В нынешнем сезоне голландец провел 8 матчей за «Ливерпуль» и забил один мяч.