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20:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ван Дейк возобновил тренировки на поле после травмы

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк провел тренировку по индивидуальной программе на поле, сообщает сайт клуба.

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Источник: AP 2020

29-летний голландец продолжает восстанавливаться от травмы передней крестообразной связки колена, полученной 17 октября в матче 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2).

Ван Дейк вернулся на поле, ранее футболист занимался в тренажерном зале.

В нынешнем сезоне голландец провел 8 матчей за «Ливерпуль» и забил один мяч.

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