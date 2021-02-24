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20:14 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир КПЛ помог «Ордабасы» победить лидера чемпионата Украины

Футбольный клуб «Ордабасы» победил украинский «Агробизнес» в рамках УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Белеке и завершилась со счетом 1:0 в пользу казахстанского клуба. Победный мяч забил бразильский полузащитник Жоао Пауло, который в прошлом сезоне с 12 голами стал лучшим бомбардиром КПЛ. При этом шымкентцы финишировали на пятом месте.

«Агробизнес» с 31 баллом в активе лидирует в первой украинской лиге.

Напомним, что в межсезонье главным тренером «Ордабасы» стал Александр Седнев из Беларуси. На этом посту он сменил грузинского специалиста Кахабера Цхададзе.

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