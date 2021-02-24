Лучший бомбардир КПЛ помог «Ордабасы» победить лидера чемпионата Украины
Футбольный клуб «Ордабасы» победил украинский «Агробизнес» в рамках УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футбольный клуб «Ордабасы» победил украинский «Агробизнес» в рамках УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Белеке и завершилась со счетом 1:0 в пользу казахстанского клуба. Победный мяч забил бразильский полузащитник Жоао Пауло, который в прошлом сезоне с 12 голами стал лучшим бомбардиром КПЛ. При этом шымкентцы финишировали на пятом месте.
«Агробизнес» с 31 баллом в активе лидирует в первой украинской лиге.
Напомним, что в межсезонье главным тренером «Ордабасы» стал Александр Седнев из Беларуси. На этом посту он сменил грузинского специалиста Кахабера Цхададзе.