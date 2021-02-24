Лучший бомбардир КПЛ помог «Ордабасы» победить лидера чемпионата Украины

Встреча прошла в Белеке и завершилась со счетом 1:0 в пользу казахстанского клуба. Победный мяч забил бразильский полузащитник Жоао Пауло, который в прошлом сезоне с 12 голами стал лучшим бомбардиром КПЛ. При этом шымкентцы финишировали на пятом месте.