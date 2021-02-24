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24 февраля, источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» разгромила «Эльче» в Примере, Месси сделал дубль

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. «Барселона» разгромила «Эльче» в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча на поле «Барселоны» завершилась со счетом 3:0. Дубль сделал Лионель Месси (48-я, 68-я минуты), еще один мяч забил Жорди Альба (73).

С 50 очками «Барселона» идет на третьем месте в турнирной таблице. «Эльче» (21) — 19-й.

Во время загрузки произошла ошибка.
Барселона
3:0
Первый тайм: 0:0
Эльче
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