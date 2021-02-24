«Барселона» разгромила «Эльче» в Примере, Месси сделал дубль
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. «Барселона» разгромила «Эльче» в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. «Барселона» разгромила «Эльче» в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча на поле «Барселоны» завершилась со счетом 3:0. Дубль сделал Лионель Месси (48-я, 68-я минуты), еще один мяч забил Жорди Альба (73).
С 50 очками «Барселона» идет на третьем месте в турнирной таблице. «Эльче» (21) — 19-й.