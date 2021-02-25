Дебютант КПЛ сделал камбэк с 0:2 и за 15 минут вырвал волевую победу

Встреча команд состоялась на учебно-тренировочном сборе в Турции и завершилась со счетом 3:2 в пользу казахстанского клуба. Причем «Арыс» уже к 37-й минуте проигрывал в два мяча, но после перерыва сумел забить три гола за 15 минут и вырвал волевую победу.