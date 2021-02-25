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09:54 (мск), источник: Vesti.kz

Дебютант КПЛ сделал камбэк с 0:2 и за 15 минут вырвал волевую победу

Один из голов забил Танат Нусербаев.

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ФК «Арыс» из Туркестанской области провел контрольный матч с представителем первой лиги Украины харьковским клубом «Металлист 1925», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд состоялась на учебно-тренировочном сборе в Турции и завершилась со счетом 3:2 в пользу казахстанского клуба. Причем «Арыс» уже к 37-й минуте проигрывал в два мяча, но после перерыва сумел забить три гола за 15 минут и вырвал волевую победу.

Голами в составе победителей отметились Исламжан Насыров (52-я минута), Танат Нусербаев (57-я) и Темирлан Амиров (67-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что «Арыс» пробился в казахстанскую премьер-лигу. Дебютант турнира будет переименован в «Туран».

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