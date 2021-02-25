Дебютант КПЛ сделал камбэк с 0:2 и за 15 минут вырвал волевую победу
Один из голов забил Танат Нусербаев.
Один из голов забил Танат Нусербаев.
ФК «Арыс» из Туркестанской области провел контрольный матч с представителем первой лиги Украины харьковским клубом «Металлист 1925», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд состоялась на
Голами в составе победителей отметились Исламжан Насыров (52-я минута), Танат Нусербаев (57-я) и Темирлан Амиров (67-я).
Добавим, что «Арыс» пробился в казахстанскую