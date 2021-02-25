Бразильский футболист прибыл в клуб КПЛ

Последние два сезона 27-летний опорный полузащитник играл в чемпионате Казахстана, защищая цвета «Тараза» и «Окжетпеса». По итогам сезона-2020 кокшетауский клуб, за который выступал Мартинс, занял предпоследнее место и покинул высший дивизион. По окончании сезона бразилец покинул клуб и находился поисках новой команды.

Карьеру Мартинс начал на родине в «Гремио Бразил», а с 2013 года играл в Португалии. Опорник провел по два сезона за «Санжоаненсе» и «Униан Мадейру», а затем выступал год в «Пасуш де Феррейре». В высшей лиге Португалии на его счету два гола в 43 матчах.