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12:13 (мск), источник: Vesti.kz

Бразильский футболист прибыл в клуб КПЛ

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Бразильский полузащитник Жиан Мартинс прибыл на просмотр в «Атырау», сообщает Meta-ratings. kz.

Команда
Атырау

Последние два сезона 27-летний опорный полузащитник играл в чемпионате Казахстана, защищая цвета «Тараза» и «Окжетпеса». По итогам сезона-2020 кокшетауский клуб, за который выступал Мартинс, занял предпоследнее место и покинул высший дивизион. По окончании сезона бразилец покинул клуб и находился поисках новой команды.

На днях Мартинс присоединился к сборам «нефтяников». Решение по футболисту тренерский штаб «Атырау» примет до конца текущих сборов.

Карьеру Мартинс начал на родине в «Гремио Бразил», а с 2013 года играл в Португалии. Опорник провел по два сезона за «Санжоаненсе» и «Униан Мадейру», а затем выступал год в «Пасуш де Феррейре». В высшей лиге Португалии на его счету два гола в 43 матчах.

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