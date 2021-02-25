Футболист сборной Казахстана продлил контракт с «Кайсаром»

Полузащитник сборной Казахстана Думан Нарзилдаев продлил контракт с кызылординским «Кайсаром», об этом сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу «волков».

Команда Кайсар

Соглашение рассчитано до конца года. Ранее сообщалось, что Нарзилдаев будет новым капитаном «Кайсара».

Нарзилдаев — воспитанник кызылординского футбола, за родную команду играет с 2012 года.

В минувшем сезоне он забил один гол и отдал два ассиста в 18 матчах КПЛ, а его клуб финишировал на седьмом месте.