Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Арсенал
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:55
Рейнджерс
Антверпен
Футбол. Еврокубки
20:55
Вильярреал
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:55
Хоффенхайм
Мольде
Футбол. Еврокубки
20:55
Наполи
Гранада
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:55
Аякс
Лилль
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Брага
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Краснодар
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
24.02
Боруссия М
Манчестер Сити
02
Футбол. Еврокубки
24.02
Аталанта
Реал
01
Все события
Фоторепортажи
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
10«ПСЖ» разгромил «Барселону» в Лиге чемпионов
12:15 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана продлил контракт с «Кайсаром»

Он будет новым капитаном «волков».

Наверх

Полузащитник сборной Казахстана Думан Нарзилдаев продлил контракт с кызылординским «Кайсаром», об этом сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу «волков».

Команда
Кайсар

Соглашение рассчитано до конца года. Ранее сообщалось, что Нарзилдаев будет новым капитаном «Кайсара».

Нарзилдаев — воспитанник кызылординского футбола, за родную команду играет с 2012 года.

В минувшем сезоне он забил один гол и отдал два ассиста в 18 матчах КПЛ, а его клуб финишировал на седьмом месте.

Всего в составе кызылординского клуба футболист провел 131 матч в КПЛ, в которых отметился четырьмя голами.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Худобин остановил «Флориду». У него 92 отбитых броска за 2 матча
Капризов хорош. Русский новичок НХЛ отдал два шикарных паса
Тайсон Фьюри бросил вызов Энтони Джошуа
Шпагат Василевского помог «Тампе» добиться разгромной победы
Попавшего в скандал Панарина подменили. Крайдер выдал хет-трик
Экс-партнер Панарина раскрыл подробности скандала в Риге
Латвийская биатлонистка победила на чемпионате мира по лыжам
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь