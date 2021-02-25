Футболист сборной Казахстана продлил контракт с «Кайсаром»
Он будет новым капитаном «волков».
Он будет новым капитаном «волков».
Полузащитник сборной Казахстана Думан Нарзилдаев продлил контракт с кызылординским «Кайсаром», об этом сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на
Соглашение рассчитано до конца года. Ранее сообщалось, что Нарзилдаев будет новым капитаном «Кайсара».
Нарзилдаев — воспитанник кызылординского футбола, за родную команду играет с 2012 года.
В минувшем сезоне он забил один гол и отдал два ассиста в 18 матчах КПЛ, а его клуб финишировал на седьмом месте.
Всего в составе кызылординского клуба футболист провел 131 матч в КПЛ, в которых отметился четырьмя голами.