ФК «Шальке 04» может продать слот в лиге LEC из-за финансовых проблем

В официальном заявлении от FC Schalke 04 Esports говорится, что вопрос о продаже слота возник из-за плохих результатов ФК «Шальке 04» в Бундеслиге — сейчас немецкая команда занимает последнее место в турнирной таблице и находится в зоне вылета во второй дивизион. Кроме того, финансовое положение клуба ослабила пандемия коронавируса, из-за которой власти Германии ввели карантин и ограничение на посещение матчей для зрителей. По неофициальным данным, продажа слота в LEC может принести ФК «Шальке 04» около $20 млн.