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17:38 (мск), источник: Cybersport.ru

ФК «Шальке 04» может продать слот в лиге LEC из-за финансовых проблем

Руководство FC Schalke 04 Esports рассказало фанатам, что ФК «Шальке 04» может продать слот в европейской лиге LEC по League of Legends. Окончательное решение еще не принято, но владельцы футбольного клуба рассматривают такой сценарий с целью оптимизации расходов.

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Источник: AP 2020

В официальном заявлении от FC Schalke 04 Esports говорится, что вопрос о продаже слота возник из-за плохих результатов ФК «Шальке 04» в Бундеслиге — сейчас немецкая команда занимает последнее место в турнирной таблице и находится в зоне вылета во второй дивизион. Кроме того, финансовое положение клуба ослабила пандемия коронавируса, из-за которой власти Германии ввели карантин и ограничение на посещение матчей для зрителей. По неофициальным данным, продажа слота в LEC может принести ФК «Шальке 04» около $20 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.

Представители киберспортивного подразделения FC Schalke 04 Esports выразили надежду, что слот продавать не придется, но решили предупредить фанатов о таком возможном исходе. На момент публикации новости команда клуба по League of Legends занимает седьмую строчку среди десяти участников лиги LEC.

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