Стало известно об изменении формата Кубка Казахстана по футболу
Ранее изменили розыгрыш Суперкубка.
Ранее изменили розыгрыш Суперкубка.
В нынешнем сезоне розыгрыш Кубка Казахстана по футболу пройдет в новом формате, сообщает
Так, на предварительном этапе турнира за две путевки будут бороться клубы низших лиг.
На следующем этапе к ним добавятся 14 клубов
На стадиях четвертьфинала и полуфинала команды сыграют по две встречи — дома и на выезде. Финал традиционно будет состоять из одной игры.
Ранее был изменен формат Суперкубка Казахстана. За главный трофей поборются четыре клуба — «Кайрат», «Тобол», «Астана» и «Шахтер», которые были поделены на полуфинальные пары.