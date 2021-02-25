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14:20 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно об изменении формата Кубка Казахстана по футболу

Ранее изменили розыгрыш Суперкубка.

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В нынешнем сезоне розыгрыш Кубка Казахстана по футболу пройдет в новом формате, сообщает Meta-ratings. kz.

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Так, на предварительном этапе турнира за две путевки будут бороться клубы низших лиг.

На следующем этапе к ним добавятся 14 клубов премьер-лиги, а игры пройдут в четырех группах, в каждой из которых будет по четыре команды.

На стадиях четвертьфинала и полуфинала команды сыграют по две встречи — дома и на выезде. Финал традиционно будет состоять из одной игры.

Ранее был изменен формат Суперкубка Казахстана. За главный трофей поборются четыре клуба — «Кайрат», «Тобол», «Астана» и «Шахтер», которые были поделены на полуфинальные пары.

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