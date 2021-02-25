Стало известно об изменении формата Кубка Казахстана по футболу

В нынешнем сезоне розыгрыш Кубка Казахстана по футболу пройдет в новом формате, сообщает Meta-ratings. kz.

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Так, на предварительном этапе турнира за две путевки будут бороться клубы низших лиг.

На следующем этапе к ним добавятся 14 клубов премьер-лиги, а игры пройдут в четырех группах, в каждой из которых будет по четыре команды.

На стадиях четвертьфинала и полуфинала команды сыграют по две встречи — дома и на выезде. Финал традиционно будет состоять из одной игры.