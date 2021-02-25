Опубликован календарь футбольного сезона в Казахстане на 2021 год

XII тур

1 8—19 мая (вторник-среда)

«Тараз» — «Жетысу»

«Кайсар» — «Астана»

«Кайрат» — «Актобе»

«Арысь» — «Акжайык»

«Каспий» — «Шахтер»

«Тобол» — «Кызыл-Жар СК»

«Атырау» — «Ордабасы»



XIII тур

2 3—24 мая (воскресенье-понедельник)

«Ордабасы» — «Тараз»

«Кызыл-Жар СК» — «Атырау»

«Шахтер» — «Тобол»

«Акжайык» — «Каспий»

«Актобе» — «Арысь»

«Астана» — «Кайрат»

«Жетысу» — «Кайсар»



Второй круг



XIV тур

2 8—29 мая (пятница-суббота)

«Кызыл-Жар СК» — «Тараз»

«Ордабасы» — «Шахтер»

«Атырау» — «Акжайык»

«Тобол» — «Актобе»

«Каспий» — «Астана»

«Арысь» — «Жетысу»

«Кайрат» — «Кайсар»



31 мая — 8 июня, даты официальных матчей FIFA



XV тур

1 2—13 июня (суббота-воскресенье)

«Тараз» — «Кайрат»

«Кайсар» — «Арысь»

«Жетысу» — «Каспий»

«Астана» — «Тобол»

«Актобе» — «Атырау»

«Акжайык» — «Ордабасы»

«Шахтер» — «Кызыл-Жар СК»



XVI тур

1 8—19 июня (пятница-суббота)

«Шахтер» — «Тараз»

«Кызыл-Жар СК» — «Акжайык»

«Ордабасы» — «Актобе»

«Атырау» — «Астана»

«Тобол» — «Жетысу»

«Каспий» — «Кайсар»

«Арысь» — «Кайрат»



XVII тур

2 2—23 июня (вторник-среда)

«Тараз» — «Арысь»

«Кайрат» — «Каспий»

«Кайсар» — «Тобол»

«Жетысу» — «Атырау»

«Астана» — «Ордабасы»

«Актобе» — «Кызыл-Жар СК»

«Акжайык» — «Шахтер»



XVIII тур

2 7—28 июня (воскресенье-понедельник)

«Акжайык» — «Тараз»

«Шахтер» — «Актобе»

«Кызыл-Жар СК» — «Астана»

«Ордабасы» — «Жетысу»

«Атырау» — «Кайсар»

«Тобол» — «Кайрат»

«Каспий» — «Арысь»



XIX тур

2−3 июля (пятница-суббота)

«Тараз» — «Каспий»

«Арысь» — «Тобол»

«Кайрат» — «Атырау»

«Кайсар» — «Ордабасы»

«Жетысу» — «Кызыл-Жар СК»

«Астана» — «Шахтер»

«Актобе» — «Акжайык»



6—7 июля (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА — 2021/2022, первый квалификационный раунд, первые матчи



10—11 июля (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 1-й тур



13—14 июля (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА — 2021/2022, первый квалификационный раунд, ответные матчи



16- 17—18 июля (пятница-суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 2-й тур



20—21 июля (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА — 2021/2022, второй квалификационный раунд, первые матчи



22 июля (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, второй квалификационный раунд, первые матчи



24—25 июля (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 3-й тур



27—28 июля (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА — 2021/2022, второй квалификационный раунд, ответные матчи



29 июля (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, второй квалификационный раунд, ответные матчи



31 июля — 1 августа (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 4-й тур



3—4 августа (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА — 2021/2022, третий квалификационный раунд, первые матчи



5 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций — УЕФА 2021/2022, третий квалификационный раунд, первые матчи



7—8 августа (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 5-й тур



10 августа (вторник), Лига чемпионов УЕФА — 2021/2022, третий квалификационный раунд, ответные матчи



12 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, третий квалификационный раунд, ответные матчи



14—15 августа (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 6-й тур



17—18 августа (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА — 2021/2022, раунд плей-офф, первые матчи.