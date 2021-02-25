Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Арсенал
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:55
Рейнджерс
Антверпен
Футбол. Еврокубки
20:55
Вильярреал
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:55
Хоффенхайм
Мольде
Футбол. Еврокубки
20:55
Наполи
Гранада
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:55
Аякс
Лилль
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Брага
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Краснодар
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Олимпиакос П
Все события
Фоторепортажи
10«ПСЖ» разгромил «Барселону» в Лиге чемпионов
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
14:41 (мск), источник: Vesti.kz

Опубликован календарь футбольного сезона в Казахстане на 2021 год

Сезон откроется играми за Суперкубок.

Наверх

Профессиональная футбольная лига Казахстана представила календарь матчей чемпионата, Суперкубка и Кубка страны по футболу сезона 2021 года.

Точное расписание проведения матчей чемпионата будет публиковаться постепенно, после согласования с официальным вещателем турнира.

марта (вторник)
Суперкубок Казахстана, ½ финала
«Шахтер» — «Астана»

3 марта (среда)
Суперкубок Казахстана, ½ финала
«Тобол» — «Кайрат»

5 марта (пятница)
Суперкубок Казахстана, матч за 3-е место

6 марта (суббота)
Суперкубок Казахстана, финал

Чемпионат Казахстана

Первый круг

I тур
13 марта (суббота)
«Кайрат» — «Жетысу»
«Арысь» — «Астана»
«Атырау» — «Шахтер»

14 марта (воскресенье)
«Кайсар» — «Тараз»
«Каспий» — «Актобе»
«Тобол» — «Акжайык»
«Ордабасы» — «Кызыл-Жар СК»

II тур
19 марта (пятница)
«Тараз» — «Кызыл-Жар СК»
«Астана» — «Каспий»
«Кайсар» — «Кайрат»

20 марта (суббота)
«Шахтер» — «Ордабасы»
«Акжайык» — «Атырау»
«Актобе» — «Тобол»
«Жетысу» — «Арысь»

22—31 марта, даты официальных матчей FIFA

III тур
4−5 апреля (воскресенье-понедельник)
«Кайрат» — «Тараз»
«Арысь» — «Кайсар»
«Каспий» — «Жетысу»
«Тобол» — «Астана»
«Атырау» — «Актобе»
«Ордабасы» — «Акжайык»
«Кызыл-Жар СК» — «Шахтер»

IV тур
9−10 апреля (пятница-суббота)
«Тараз» — «Шахтер»
«Акжайык» — «Кызыл-Жар СК»
«Актобе» — «Ордабасы»
«Астана» — «Атырау»
«Жетысу» — «Тобол»
«Кайсар» — «Каспий»
«Кайрат» — «Арысь»

V тур
13—14 апреля (вторник-среда)
«Арысь» — «Тараз»
«Каспий» — «Кайрат»
«Тобол» — «Кайсар»
«Атырау» — «Жетысу»
«Ордабасы» — «Астана»
«Кызыл-Жар СК» — «Актобе»
«Шахтер» — «Акжайык»

Команда
Кайрат

VI тур
18—19 апреля (воскресенье-понедельник)
«Тараз» — «Акжайык»
«Актобе» — «Шахтер»
«Астана» — «Кызыл-Жар СК»
«Жетысу» — «Ордабасы»
«Кайсар» — «Атырау»
«Кайрат» — «Тобол»
«Арысь» — «Каспий»

VII тур
23—24 апреля (пятница-суббота)
«Каспий» — «Тараз»
«Тобол» — «Арысь»
«Атырау» — «Кайрат»
«Ордабасы» — «Кайсар»
«Кызыл-Жар СК» — «Жетысу»
«Шахтер» — «Астана»
«Акжайык» — «Актобе»

VIII тур
28—29 апреля (среда-четверг)
«Тараз» — «Актобе»
«Астана» — «Акжайык»
«Жетысу» — «Шахтер»
«Кайсар» — «Кызыл-Жар СК»
«Кайрат» — «Ордабасы»
«Арысь» — «Атырау»
«Каспий» — «Тобол»

IX тур
2−3 мая (воскресенье-понедельник)
«Тобол» — «Тараз»
«Атырау» — «Каспий»
«Ордабасы» — «Арысь»
«Кызыл-Жар СК» — «Кайрат»
«Шахтер» — «Кайсар»
«Акжайык» — «Жетысу»
«Актобе» — «Астана»

X тур
8−9 мая (суббота-воскресенье)
«Тараз» — «Астана»
«Жетысу» — «Актобе»
«Кайсар» — «Акжайык»
«Кайрат» — «Шахтер»
«Арысь» — «Кызыл-Жар СК»
«Каспий» — «Ордабасы»
«Тобол» — «Атырау»

XI тур
14—15 мая (пятница-суббота)
«Атырау» — «Тараз»
«Ордабасы» — «Тобол»
«Кызыл-Жар СК» — «Каспий»
«Шахтер» — «Арысь»
«Акжайык» — «Кайрат»
«Актобе» — «Кайсар»
«Астана» — «Жетысу».

XII тур
18—19 мая (вторник-среда)
«Тараз» — «Жетысу»
«Кайсар» — «Астана»
«Кайрат» — «Актобе»
«Арысь» — «Акжайык»
«Каспий» — «Шахтер»
«Тобол» — «Кызыл-Жар СК»
«Атырау» — «Ордабасы»

XIII тур
23—24 мая (воскресенье-понедельник)
«Ордабасы» — «Тараз»
«Кызыл-Жар СК» — «Атырау»
«Шахтер» — «Тобол»
«Акжайык» — «Каспий»
«Актобе» — «Арысь»
«Астана» — «Кайрат»
«Жетысу» — «Кайсар»

Второй круг

XIV тур
28—29 мая (пятница-суббота)
«Кызыл-Жар СК» — «Тараз»
«Ордабасы» — «Шахтер»
«Атырау» — «Акжайык»
«Тобол» — «Актобе»
«Каспий» — «Астана»
«Арысь» — «Жетысу»
«Кайрат» — «Кайсар»

31 мая — 8 июня, даты официальных матчей FIFA

XV тур
12—13 июня (суббота-воскресенье)
«Тараз» — «Кайрат»
«Кайсар» — «Арысь»
«Жетысу» — «Каспий»
«Астана» — «Тобол»
«Актобе» — «Атырау»
«Акжайык» — «Ордабасы»
«Шахтер» — «Кызыл-Жар СК»

XVI тур
18—19 июня (пятница-суббота)
«Шахтер» — «Тараз»
«Кызыл-Жар СК» — «Акжайык»
«Ордабасы» — «Актобе»
«Атырау» — «Астана»
«Тобол» — «Жетысу»
«Каспий» — «Кайсар»
«Арысь» — «Кайрат»

XVII тур
22—23 июня (вторник-среда)
«Тараз» — «Арысь»
«Кайрат» — «Каспий»
«Кайсар» — «Тобол»
«Жетысу» — «Атырау»
«Астана» — «Ордабасы»
«Актобе» — «Кызыл-Жар СК»
«Акжайык» — «Шахтер»

XVIII тур
27—28 июня (воскресенье-понедельник)
«Акжайык» — «Тараз»
«Шахтер» — «Актобе»
«Кызыл-Жар СК» — «Астана»
«Ордабасы» — «Жетысу»
«Атырау» — «Кайсар»
«Тобол» — «Кайрат»
«Каспий» — «Арысь»

XIX тур
2−3 июля (пятница-суббота)
«Тараз» — «Каспий»
«Арысь» — «Тобол»
«Кайрат» — «Атырау»
«Кайсар» — «Ордабасы»
«Жетысу» — «Кызыл-Жар СК»
«Астана» — «Шахтер»
«Актобе» — «Акжайык»

6—7 июля (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА — 2021/2022, первый квалификационный раунд, первые матчи

10—11 июля (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 1-й тур

13—14 июля (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА — 2021/2022, первый квалификационный раунд, ответные матчи

16-17—18 июля (пятница-суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 2-й тур

20—21 июля (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА — 2021/2022, второй квалификационный раунд, первые матчи

22 июля (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, второй квалификационный раунд, первые матчи

24—25 июля (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 3-й тур

27—28 июля (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА — 2021/2022, второй квалификационный раунд, ответные матчи

29 июля (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, второй квалификационный раунд, ответные матчи

31 июля — 1 августа (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 4-й тур

3—4 августа (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА — 2021/2022, третий квалификационный раунд, первые матчи

5 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций — УЕФА 2021/2022, третий квалификационный раунд, первые матчи

7—8 августа (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 5-й тур

10 августа (вторник), Лига чемпионов УЕФА — 2021/2022, третий квалификационный раунд, ответные матчи

12 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, третий квалификационный раунд, ответные матчи

14—15 августа (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 6-й тур

17—18 августа (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА — 2021/2022, раунд плей-офф, первые матчи.

19 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, раунд плей-офф, первые матчи

21—22 августа (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, ¼ финала, первые матчи

24—25 августа (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА — 2021/2022, раунд плей-офф, ответные матчи

26 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, раунд плей-офф, ответные матчи

30 августа — 7 сентября, даты официальных матчей FIFA

XX тур
11—12 сентября (суббота-воскресенье)
«Актобе» — «Тараз»
«Акжайык» — «Астана»
«Шахтер» — «Жетысу»
«Кызыл-Жар СК» — «Кайсар»
«Ордабасы» — «Кайрат»
«Атырау» — «Арысь»
«Тобол» — «Каспий»

14—15 сентября (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА — 2021/2022, групповой этап, 1-й тур

16 сентября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, групповой этап, 1-й тур

XXI тур
18—19 сентября (суббота-воскресенье)
«Тараз» — «Тобол»
«Каспий» — «Атырау»
«Арысь» — «Ордабасы»
«Кайрат» — «Кызыл-Жар СК»
«Кайсар» — «Шахтер»
«Жетысу» — «Акжайык»
«Астана» — «Актобе»

22 сентября (среда), Кубок Казахстана, ¼ финала, ответные матчи

XXII тур
25—26 сентября (суббота-воскресенье)
«Астана» — «Тараз»
«Актобе» — «Жетысу»
«Акжайык» — «Кайсар»
«Шахтер» — «Кайрат»
«Кызыл-Жар СК» — «Арысь»
«Ордабасы» — «Каспий»
«Атырау» — «Тобол»

28—29 сентября (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА — 2021/2022, групповой этап, 2-й тур

30 сентября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, групповой этап, 2-й тур

XXIII тур
2−3 октября (суббота-воскресенье)
«Тараз» — «Атырау»
«Тобол» — «Ордабасы»
«Каспий» — «Кызыл-Жар СК»
«Арысь» — «Шахтер»
«Кайрат» — «Акжайык»
«Кайсар» — «Актобе»
«Жетысу» — «Астана»

4—12 октября, даты официальных матчей FIFA

XXIV тур
16—17 октября (суббота-воскресенье)
«Жетысу» — «Тараз»
«Астана» — «Кайсар»
«Актобе» — «Кайрат»
«Акжайык» — «Арысь»
«Шахтер» — «Каспий»
«Кызыл-Жар СК» — «Тобол»
«Ордабасы» — «Атырау»

19—20 октября (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА — 2021/2022, групповой этап, 3-й тур

21 октября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, групповой этап, 3-й тур

XXV тур
24 октября (воскресенье)
«Тараз» — «Ордабасы»
«Атырау» — «Кызыл-Жар СК»
«Тобол» — «Шахтер»
«Каспий» — «Акжайык»
«Арысь» — «Актобе»
«Кайрат» — «Астана»
«Кайсар» — «Жетысу»

XXVI тур
30 октября (суббота)
«Тараз» — «Кайсар»
«Жетысу» — «Кайрат»
«Астана» — «Арысь»
«Актобе» — «Каспий»
«Акжайык» — «Тобол»
«Шахтер» — «Атырау»
«Кызыл-Жар СК» — «Ордабасы»

1—2 ноября (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА — 2021/2022, групповой этап, 4-й тур

3 ноября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, групповой этап, 4-й тур

6—7 ноября (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, ½ финала, первые матчи

8—16 ноября, даты официальных матчей FIFA

20 ноября (суббота), Кубок Казахстана, ½ финала, ответные матчи

23—24 ноября (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА — 2021/2022, групповой этап, 5-й тур

25 ноября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, групповой этап, 5-й тур

28 ноября (воскресенье), Кубок Казахстана, финал

7—8 декабря (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА — 2021/2022, групповой этап, 6-й тур

9 декабря (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, групповой этап, 6-й тур.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Российский футбол возвращается
Капризов хорош. Русский новичок НХЛ отдал два шикарных паса
Промес успешно прошел медосмотр перед переходом в «Спартак»
Клебо выиграл спринт на ЧМ, Большунов - четвертый
«Спартак» и «Динамо» ведут переговоры по трансферу хавбека
«Интер» сообщил о четырех случаях COVID-19
Петр Ян рассказал о подготовке к бою с американцем Стерлингом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь