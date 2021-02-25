Опубликован календарь футбольного сезона в Казахстане на 2021 год
Сезон откроется играми за Суперкубок.
Сезон откроется играми за Суперкубок.
Профессиональная футбольная лига Казахстана представила календарь матчей чемпионата, Суперкубка и Кубка страны по футболу сезона 2021 года.
Точное расписание проведения матчей чемпионата будет публиковаться постепенно, после согласования с официальным вещателем турнира.
марта (вторник)
Суперкубок Казахстана, ½ финала
«Шахтер» — «Астана»
3 марта (среда)
Суперкубок Казахстана, ½ финала
«Тобол» — «Кайрат»
5 марта (пятница)
Суперкубок Казахстана, матч за 3-е место
6 марта (суббота)
Суперкубок Казахстана, финал
Чемпионат Казахстана
Первый круг
I тур
13 марта (суббота)
«Кайрат» — «Жетысу»
«Арысь» — «Астана»
«Атырау» — «Шахтер»
14 марта (воскресенье)
«Кайсар» — «Тараз»
«Каспий» — «Актобе»
«Тобол» — «Акжайык»
«Ордабасы» — «Кызыл-Жар СК»
II тур
19 марта (пятница)
«Тараз» — «Кызыл-Жар СК»
«Астана» — «Каспий»
«Кайсар» — «Кайрат»
20 марта (суббота)
«Шахтер» — «Ордабасы»
«Акжайык» — «Атырау»
«Актобе» — «Тобол»
«Жетысу» — «Арысь»
III тур
4−5 апреля (воскресенье-понедельник)
«Кайрат» — «Тараз»
«Арысь» — «Кайсар»
«Каспий» — «Жетысу»
«Тобол» — «Астана»
«Атырау» — «Актобе»
«Ордабасы» — «Акжайык»
«Кызыл-Жар СК» — «Шахтер»
IV тур
9−10 апреля (пятница-суббота)
«Тараз» — «Шахтер»
«Акжайык» — «Кызыл-Жар СК»
«Актобе» — «Ордабасы»
«Астана» — «Атырау»
«Жетысу» — «Тобол»
«Кайсар» — «Каспий»
«Кайрат» — «Арысь»
V тур
1
«Арысь» — «Тараз»
«Каспий» — «Кайрат»
«Тобол» — «Кайсар»
«Атырау» — «Жетысу»
«Ордабасы» — «Астана»
«Кызыл-Жар СК» — «Актобе»
«Шахтер» — «Акжайык»
VI тур
1
«Тараз» — «Акжайык»
«Актобе» — «Шахтер»
«Астана» — «Кызыл-Жар СК»
«Жетысу» — «Ордабасы»
«Кайсар» — «Атырау»
«Кайрат» — «Тобол»
«Арысь» — «Каспий»
VII тур
2
«Каспий» — «Тараз»
«Тобол» — «Арысь»
«Атырау» — «Кайрат»
«Ордабасы» — «Кайсар»
«Кызыл-Жар СК» — «Жетысу»
«Шахтер» — «Астана»
«Акжайык» — «Актобе»
VIII тур
2
«Тараз» — «Актобе»
«Астана» — «Акжайык»
«Жетысу» — «Шахтер»
«Кайсар» — «Кызыл-Жар СК»
«Кайрат» — «Ордабасы»
«Арысь» — «Атырау»
«Каспий» — «Тобол»
IX тур
2−3 мая (воскресенье-понедельник)
«Тобол» — «Тараз»
«Атырау» — «Каспий»
«Ордабасы» — «Арысь»
«Кызыл-Жар СК» — «Кайрат»
«Шахтер» — «Кайсар»
«Акжайык» — «Жетысу»
«Актобе» — «Астана»
X тур
8−9 мая (суббота-воскресенье)
«Тараз» — «Астана»
«Жетысу» — «Актобе»
«Кайсар» — «Акжайык»
«Кайрат» — «Шахтер»
«Арысь» — «Кызыл-Жар СК»
«Каспий» — «Ордабасы»
«Тобол» — «Атырау»
XI тур
1
«Атырау» — «Тараз»
«Ордабасы» — «Тобол»
«Кызыл-Жар СК» — «Каспий»
«Шахтер» — «Арысь»
«Акжайык» — «Кайрат»
«Актобе» — «Кайсар»
«Астана» — «Жетысу».
XII тур
1
«Тараз» — «Жетысу»
«Кайсар» — «Астана»
«Кайрат» — «Актобе»
«Арысь» — «Акжайык»
«Каспий» — «Шахтер»
«Тобол» — «Кызыл-Жар СК»
«Атырау» — «Ордабасы»
XIII тур
2
«Ордабасы» — «Тараз»
«Кызыл-Жар СК» — «Атырау»
«Шахтер» — «Тобол»
«Акжайык» — «Каспий»
«Актобе» — «Арысь»
«Астана» — «Кайрат»
«Жетысу» — «Кайсар»
Второй круг
XIV тур
2
«Кызыл-Жар СК» — «Тараз»
«Ордабасы» — «Шахтер»
«Атырау» — «Акжайык»
«Тобол» — «Актобе»
«Каспий» — «Астана»
«Арысь» — «Жетысу»
«Кайрат» — «Кайсар»
31 мая — 8 июня, даты официальных матчей FIFA
XV тур
1
«Тараз» — «Кайрат»
«Кайсар» — «Арысь»
«Жетысу» — «Каспий»
«Астана» — «Тобол»
«Актобе» — «Атырау»
«Акжайык» — «Ордабасы»
«Шахтер» — «Кызыл-Жар СК»
XVI тур
1
«Шахтер» — «Тараз»
«Кызыл-Жар СК» — «Акжайык»
«Ордабасы» — «Актобе»
«Атырау» — «Астана»
«Тобол» — «Жетысу»
«Каспий» — «Кайсар»
«Арысь» — «Кайрат»
XVII тур
2
«Тараз» — «Арысь»
«Кайрат» — «Каспий»
«Кайсар» — «Тобол»
«Жетысу» — «Атырау»
«Астана» — «Ордабасы»
«Актобе» — «Кызыл-Жар СК»
«Акжайык» — «Шахтер»
XVIII тур
2
«Акжайык» — «Тараз»
«Шахтер» — «Актобе»
«Кызыл-Жар СК» — «Астана»
«Ордабасы» — «Жетысу»
«Атырау» — «Кайсар»
«Тобол» — «Кайрат»
«Каспий» — «Арысь»
XIX тур
2−3 июля (пятница-суббота)
«Тараз» — «Каспий»
«Арысь» — «Тобол»
«Кайрат» — «Атырау»
«Кайсар» — «Ордабасы»
«Жетысу» — «Кызыл-Жар СК»
«Астана» — «Шахтер»
«Актобе» — «Акжайык»
16-
22 июля (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, второй квалификационный раунд, первые матчи
29 июля (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, второй квалификационный раунд, ответные матчи
31 июля — 1 августа (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 4-й тур
5 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций — УЕФА 2021/2022, третий квалификационный раунд, первые матчи
10 августа (вторник), Лига чемпионов УЕФА — 2021/2022, третий квалификационный раунд, ответные матчи
12 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, третий квалификационный раунд, ответные матчи
19 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, раунд
26 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, раунд
30 августа — 7 сентября, даты официальных матчей FIFA
XX тур
1
«Актобе» — «Тараз»
«Акжайык» — «Астана»
«Шахтер» — «Жетысу»
«Кызыл-Жар СК» — «Кайсар»
«Ордабасы» — «Кайрат»
«Атырау» — «Арысь»
«Тобол» — «Каспий»
16 сентября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, групповой этап, 1-й тур
XXI тур
1
«Тараз» — «Тобол»
«Каспий» — «Атырау»
«Арысь» — «Ордабасы»
«Кайрат» — «Кызыл-Жар СК»
«Кайсар» — «Шахтер»
«Жетысу» — «Акжайык»
«Астана» — «Актобе»
22 сентября (среда), Кубок Казахстана, ¼ финала, ответные матчи
XXII тур
2
«Астана» — «Тараз»
«Актобе» — «Жетысу»
«Акжайык» — «Кайсар»
«Шахтер» — «Кайрат»
«Кызыл-Жар СК» — «Арысь»
«Ордабасы» — «Каспий»
«Атырау» — «Тобол»
30 сентября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, групповой этап, 2-й тур
XXIII тур
2−3 октября (суббота-воскресенье)
«Тараз» — «Атырау»
«Тобол» — «Ордабасы»
«Каспий» — «Кызыл-Жар СК»
«Арысь» — «Шахтер»
«Кайрат» — «Акжайык»
«Кайсар» — «Актобе»
«Жетысу» — «Астана»
XXIV тур
1
«Жетысу» — «Тараз»
«Астана» — «Кайсар»
«Актобе» — «Кайрат»
«Акжайык» — «Арысь»
«Шахтер» — «Каспий»
«Кызыл-Жар СК» — «Тобол»
«Ордабасы» — «Атырау»
21 октября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, групповой этап, 3-й тур
XXV тур
24 октября (воскресенье)
«Тараз» — «Ордабасы»
«Атырау» — «Кызыл-Жар СК»
«Тобол» — «Шахтер»
«Каспий» — «Акжайык»
«Арысь» — «Актобе»
«Кайрат» — «Астана»
«Кайсар» — «Жетысу»
XXVI тур
30 октября (суббота)
«Тараз» — «Кайсар»
«Жетысу» — «Кайрат»
«Астана» — «Арысь»
«Актобе» — «Каспий»
«Акжайык» — «Тобол»
«Шахтер» — «Атырау»
«Кызыл-Жар СК» — «Ордабасы»
3 ноября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, групповой этап, 4-й тур
20 ноября (суббота), Кубок Казахстана, ½ финала, ответные матчи
25 ноября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, групповой этап, 5-й тур
28 ноября (воскресенье), Кубок Казахстана, финал
9 декабря (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА — 2021/2022, групповой этап, 6-й тур.