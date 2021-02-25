«Астана» с новичками в составе проиграла последний матч на сборе в Турции
Соперник выступает в первенстве России.
Соперник выступает в первенстве России.
Футбольный клуб «Астана» провел последний товарищеский матч на сборе в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В старте у казахстанской команды вышли: Непогодов, Совет, Ароян, Томашевич, Рукавина, Шимунович, Эбонг, Бейсебеков, Барсегян, Томасов, Смайлагич.
Как известно, зимой к столичному клубу присоединились новые игроки — защитник сборной Армении Вараздат Ароян и боснийский форвард Семир Смайлагич.
Во втором тайме на поле также появился молдавский полузащитник с российским гражданством Валерий Чуперка, последним клубом которого был «Тамбов» из РПЛ.
Напомним, что впереди подопечных Андрея Тихонова ожидают матчи за Суперкубок. С календарем футбольного сезона в Казахстане на 2021 год можно ознакомиться здесь.