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16:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» с новичками в составе проиграла последний матч на сборе в Турции

Соперник выступает в первенстве России.

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Футбольный клуб «Астана» провел последний товарищеский матч на сборе в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Астана

Соперником по спаррингу выступил клуб СКА из города Ростова-на-Дону. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу российского клуба, идущего на пятом месте из 17 в ПФЛ — Группа 1 (Юг).
В старте у казахстанской команды вышли: Непогодов, Совет, Ароян, Томашевич, Рукавина, Шимунович, Эбонг, Бейсебеков, Барсегян, Томасов, Смайлагич.

Как известно, зимой к столичному клубу присоединились новые игроки — защитник сборной Армении Вараздат Ароян и боснийский форвард Семир Смайлагич.

Во втором тайме на поле также появился молдавский полузащитник с российским гражданством Валерий Чуперка, последним клубом которого был «Тамбов» из РПЛ.

Напомним, что впереди подопечных Андрея Тихонова ожидают матчи за Суперкубок. С календарем футбольного сезона в Казахстане на 2021 год можно ознакомиться здесь.

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