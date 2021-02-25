«Шахтер» подписал экс-форварда молодежной сборной Украины

Футбольный клуб «Шахтер» подписал контракт с украинским нападающим Евгением Павловым. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Команда Шахтер Кг

Последним местом работы 29-летнего новобранца карагандинцев был сербский клуб «Радник» из Сурдулицы. Также в послужном списке Павлова значатся такие клубы, как украинские «Волынь» и «Севастополь», российский «Сокол», сербская «Младост», венгерский «Вашаш» и кипрская «Докса».

Выступал за юношеские и молодежную сборные Украины.

Напомним, что 2 марта «Шахтер» сыграет с «Астаной» в рамках первого полуфинала Суперкубка Казахстана.