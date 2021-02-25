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16:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» подписал экс-форварда молодежной сборной Украины

Легионер поиграл в разных европейских чемпионатах.

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Футбольный клуб «Шахтер» подписал контракт с украинским нападающим Евгением Павловым. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Команда
Шахтер Кг

Последним местом работы 29-летнего новобранца карагандинцев был сербский клуб «Радник» из Сурдулицы. Также в послужном списке Павлова значатся такие клубы, как украинские «Волынь» и «Севастополь», российский «Сокол», сербская «Младост», венгерский «Вашаш» и кипрская «Докса».

Выступал за юношеские и молодежную сборные Украины.

Напомним, что 2 марта «Шахтер» сыграет с «Астаной» в рамках первого полуфинала Суперкубка Казахстана.

В предыдущем году карагандинский клуб финишировал на четвертом месте и заполучил путевку в Лигу конференций — новый турнир УЕФА.

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