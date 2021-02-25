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15:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер» сообщил о четырех случаях заражения COVID-19 в руководстве клуба

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Миланский футбольный клуб «Интер» на своем официальном сайте сообщил о четырех случаях заражения коронавирусом в руководстве клуба.

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COVID-19: новые случаи за 90 дней
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Положительные тесты на COVID-19 сдали два управляющих директора Алессандро Антонелло и Джузеппе Маротта, спортивный директор Пьеро Аузилио и юрист клуба Анджело Капеллини.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также положительный тест сдал один из сотрудников технического персонала клуба.

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