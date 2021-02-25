«Интер» сообщил о четырех случаях заражения COVID-19 в руководстве клуба
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Миланский футбольный клуб «Интер» на своем официальном сайте сообщил о четырех случаях заражения коронавирусом в руководстве клуба.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Миланский футбольный клуб «Интер» на своем официальном сайте сообщил о четырех случаях заражения коронавирусом в руководстве клуба.
Положительные тесты на COVID-19 сдали два управляющих директора Алессандро Антонелло и Джузеппе Маротта, спортивный директор Пьеро Аузилио и юрист клуба Анджело Капеллини.
Также положительный тест сдал один из сотрудников технического персонала клуба.