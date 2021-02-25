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16:29 (мск), источник: Vesti.kz

Потеряли Гуральски, укрепили атаку, отпустили Сейдахмета и Тунгышбаева. «Кайрат»: превью к сезону

Алматинцы нацелены во второй раз подряд завоевать титул.

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Приобретения и незапланированные потери, очередной приток молодежи в состав и явный статус фаворита будущего сезона чемпионата Казахстана. Корреспондент Vesti.kz представляет обзорный материал о готовности «Кайрата» к старту КПЛ.

Главная новость межсезонья

Разрыв крестообразных связок — это травма, которая лишила «Кайрат» ключевого игрока Яцека Гуральски на ближайшие полгода. В команде, да и в чемпионате, нет сопоставимого по классу и значению игрока. Шпилевский не раз подчеркивал, насколько важным является присутствие на поле Яцека. Однако клуб не ищет замену поляку и хочет компенсировать потерю с помощью внутренних ресурсов. Возможно, на игры чемпионата это действительно логичный шаг, но если хавбек не успеет восстановиться к старту квалификации Лиги чемпионов, это существенно уменьшит потенциал клуба на выход в групповой этап какого-либо из евротурниров.

Команда
Кайрат

Трансферы

Завоевав чемпионский титул, «Кайрат» максимально осторожно подошел к усилению состава на предстоящий сезон. Если бы Абат Аймбетов не покинул команду, то есть подозрения, что алматинцы вообще ограничились бы лишь одним приобретением — правого вингера. К слову, игрока на фланг полузащиты до сих пор не нашли, теперь там используют новичка Штрели Мамбу, который изначально воспринимался как замена Аймбетову. Но, похоже, немца с конголезскими корнями окончательно закрепят на позиции вингера, а новым напарником Вагнера может стать гвинеец Хосе Канте Мартинес.

При этом «Кайрат» также отказался от услуг двух казахстанских вингеров — Еркебулана Сейдахмета и Еркебулана Тунгышбаева. Первый до сих пор не может найти новую команду, а второй близок к официальному возвращению в «Ордабасы».



Недостатки


С точки зрения перспектив в чемпионате Казахстана — у «Кайрата» они как никогда высоки, защита титула в обстоятельствах, когда твои конкуренты существенно ослабли — это задача минимум для всего сезона. Но, возвращаясь к еврокубковой истории, состав «Кайрата» по-прежнему выглядит недостаточно готовым именно к Лиге чемпионов. В частности, возможные проблемы могут возникнуть с обороной. «Кайрат» продлил контракт с Раде Дугаличем — это нормальный, рабочий вариант, серб неплохо себя показал. Но, возможно, стоило поискать защитника сильнее, ведь уже сейчас на фоне опытного Дугалича более важным и надежным в центре обороны выглядит молодой Алип.

Игры на сборах

«Кайрат» 0:2 «Динамо Москва»
«Кайрат» 2:3 «Крылья Советов» (Косович, Абикен)
«Кайрат» 1:4 «Александрия» (Ульшин)
«Кайрат» 0:2 «Рух»
«Кайрат» 2:2 «Будучность» (Шушеначев, Абдулла)
«Кайрат» 3:1 «Чайка» (Шушеначев 2, Ульшин)
«Кайрат» 0:2 «Нижний Новгород»
«Кайрат» 0:1 «Рубин»
«Кайрат» 4:1 «Ротор» (Алыкулов 2, Шушеначев, Буранчиев)

Оптимальный состав

На данный момент стартовое сочетание «Кайрата» можно предугадать почти по всем позициям. Покатилов — основной вратарь, Миканович, Дугалич, Алип и Суюмбаев в обороне, но тут надо отметить, что Гафуржан точно пропустит старт сезона, поскольку восстанавливается после травмы. Мамба, Абикен, Косович, Алыкулов в полузащите. Вагнер Лав и кто-то из списка: Эсеола, Шушеначев и Канте (если подпишут). Для ротации у клуба есть опытные игроки, к тому же не считающиеся легионерами, в лице Дениса Полякова и Камо Оганесяна.

Но нельзя не отметить, что в этом году очень вероятно частое привлечение к официальным играм большого количества молодежи в «Кайрате». Устименко, Широбоков, Буранчиев, Кургин, Усенов, Ульшин, Абдулла, Кенжебек, Бовкун — все они могут закрепиться в основной обойме футболистов и наверняка получат игровое время в рамках Кубка Казахстана.

Прогноз от эксперта

Виктор Кумыков, двукратный чемпион Казахстана:

— Если такая тенденция по снижению бюджетов продолжится, то «Кайрат» однозначно будет брать титулы. В такой ситуации в чемпионате будет расслоение: «Кайрат», потом группа из пяти команд-претендентов на места в еврокубки, а все остальные будут бороться за выживание. Но пандемия не вечна, этот прогноз только на ближайший год.

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