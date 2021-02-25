Казахстанские футболисты помогли «Атырау» обыграть украинский клуб на сборах в Турции

Встреча в Анталье завершилась со счетом 2:0 в пользу «нефтяников». Голы забили казахстанцы Рафаиль Оспанов и Сабит Тастанбеков.

«ВПК-Агро» идет на 13-м месте из 16 в первой украинской лиге, набрав 13 очков в 14 матчах.

Напомним, что по итогам сезона-2020 «Атырау» вернулся в КПЛ из первой лиги. Зимой клуб продлил соглашение с армянским специалистом Арамом Восканяном.