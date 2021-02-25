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16:35 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанские футболисты помогли «Атырау» обыграть украинский клуб на сборах в Турции

Зимой «нефтяники» продлили контракт с тренером.

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Футбольный клуб «Атырау» победил украинский «ВПК-Агро» в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Анталье завершилась со счетом 2:0 в пользу «нефтяников». Голы забили казахстанцы Рафаиль Оспанов и Сабит Тастанбеков.

«ВПК-Агро» идет на 13-м месте из 16 в первой украинской лиге, набрав 13 очков в 14 матчах.
Напомним, что по итогам сезона-2020 «Атырау» вернулся в КПЛ из первой лиги. Зимой клуб продлил соглашение с армянским специалистом Арамом Восканяном.

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