Чемпион Казахстана, игрок сборной и адаптированность к КПЛ. Почему оправдана ставка на выходцев из чемпионата Беларуси

Клубы КПЛ перед сезоном 2021 года не стали изменять своим предпочтениям, обратив внимание на чемпионат Беларуси и подписали несколько качественных игроков. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как в предыдущем сезоне представители высшей лиги этой страны проявили себя в Казахстане и на основе этого делает вывод, что нынешним новичкам без труда удастся адаптироваться в премьер-лиге.

В КПЛ-2020 клубы из белорусской высшей лиги привлекли 16 игроков. По три футболиста подписали «Жетысу», «Шахтер» и «Каспий». По два «Окжетпес» и «Кызыл-Жар СК» и по одному «Астана», «Кайрат» и «Тараз».

Почти все сумели закрепиться в премьер-лиге и стать основными игроками своих клубов. Так, экс-игрок солигорского «Шахтера» Макс Эбонг прочно занял место в центре поля у «Астаны», и в 2020 году окончательно утвердился в роли игрока сборной Беларуси.

А вингер сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов, выступавший за «Неман», стал с «Кайратом» чемпионом страны. Он принял самое деятельное участие в триумфе алматинского клуба.

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Кроме того, все новички «Жетысу» — самого белорусского клуба КПЛ-2020 — Вадим Побудей, Андрей Залеский и Егор Зубович, присоединившиеся к своим землякам Никите Наумову и Андрею Лебедеву, были на первых ролях в талдыкорганской команде.

В «Шахтере», два из трех экс-представителя этой страны Дмитрий Ятченко и Сослан Такулов, также оказались востребованными.

Кокшетауский «Окжетпес» задействовал Алексея Гавриловича и Марко Обрадовича. Но, несмотря на их вклад, результаты синегорцев оказались плачевными, они покинули премьер-лигу.

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Российский защитник Игорь Губанов, выступавший за «Слуцк», в прошлом сезоне защищал цвета «Кызыл-Жар СК» и заслужил право продлить контракт с петропавловцами.

За «Каспий» играли два из трех экс-участника чемпионата Беларуси — серб Стефан Букорац и россиянин Лайонел Адамс.

Таким образом, даже на примере прошлого сезона, понятно, что большинство бывших представителей белорусских клубов безболезненно адаптируются в Казахстане и ставка на них вполне оправдана.