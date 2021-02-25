Тренер «Ордабасы» рассказал о разбалансированности команды и травме российского защитника

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал товарищеский матч с украинским «Агробизнесом» в рамках

учебно-тренировочного

сбора в Турции.





Встреча прошла в Белеке и завершилась со счетом 1:0 в пользу казахстанского клуба. Решающий мяч забил Жоао Пауло.

Команда Ордабасы





— Мы провели матч под самыми максимальными нагрузками с начала нашей работы на УТС. Это неизбежная мера, нам сейчас еще тяжелее, но тем не менее я благодарен футболистам. Знаю, как им было тяжело, но они до конца матча старались победить. Пока нам удается и играть по счету, и достаточно эффективно действовать в атаке. Наши матчи носят функциональный характер, и все замены, которые мы проводим в игре, не имеют ничего общего с нашей подготовкой. Мы смотрим и следуем рекомендациям врачей, которые обозначают нам, что тот или иной футболист сегодня может провести 20 минут, максимум 30. Я надеюсь, что мы с честью выйдем из этого этапа, я имею в виду в том числе и травмы. На данный момент есть небольшая разбалансированность, я думаю, нам удастся ее нивелировать. Движемся вперед и с нетерпением ждем начала чемпионата и, естественно, у нас еще остался заключительный этап подготовки. Я надеюсь, мы проведем этот период сильно и подтянем свои физические, функциональные кондиции и, конечно, игровые моменты, — приводит его слова

пресс-служба

клуба.





— Почему не сыграл Александр Клещенко?





— Александр получил достаточно непростую травму в матче с московским «Динамо». Сейчас мы занимаемся его реабилитацией, я надеюсь, что восстановление не будет длительным. На следующей неделе ждем его уже в общей группе. Надеюсь, все пойдет по плану, и он начнет тренироваться, естественно, пока в щадящем режиме. Мы не можем рисковать здоровьем игроков, повторюсь, наши контрольные матчи носят функциональный характер.





Напомним, что предыдущим тренером «Ордабасы» был грузин Кахабер Цхададзе. В первом туре чемпионата, 14 марта, «Ордабасы» сыграет с «Кызыл-Жар СК». Более подробно с календарем игр на сезон 2021 года можно ознакомиться здесь.