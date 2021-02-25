Казахстанские и украинские футболисты устроили массовую драку во время матча
Сегодня, 25 февраля, кокшетауский «Окжетпес» проводил товарищеский матч с украинским «Вересом» в рамках УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 25 февраля, кокшетауский «Окжетпес» проводил товарищеский матч с украинским «Вересом» в рамках УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На 29-й минуте
Напомним, что «Верес» выступает в первой лиге Украины, где занимает второе место с 30 очками. «Окжетпес» в прошлом сезоне финишировал на последнем, 11-м месте в КПЛ и вылетел в первую лигу.