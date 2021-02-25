Казахстанские и украинские футболисты устроили массовую драку во время матча

На 29-й минуте из-за опасного подката футболисты устроили потасовку на поле, в результате чего игру так и не доиграли при счете 1:1.

Напомним, что «Верес» выступает в первой лиге Украины, где занимает второе место с 30 очками. «Окжетпес» в прошлом сезоне финишировал на последнем, 11-м месте в КПЛ и вылетел в первую лигу.