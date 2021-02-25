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18:34 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанские и украинские футболисты устроили массовую драку во время матча

Сегодня, 25 февраля, кокшетауский «Окжетпес» проводил товарищеский матч с украинским «Вересом» в рамках УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На 29-й минуте из-за опасного подката футболисты устроили потасовку на поле, в результате чего игру так и не доиграли при счете 1:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что «Верес» выступает в первой лиге Украины, где занимает второе место с 30 очками. «Окжетпес» в прошлом сезоне финишировал на последнем, 11-м месте в КПЛ и вылетел в первую лигу.

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