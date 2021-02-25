Клуб КПЛ официально оформил переход нигерийского футболиста
Футбольный клуб «Шахтер» подписал контракт с нигерийским полузащитником Джозефом Ада Омой. Об этом сообщает
Футбольный клуб «Шахтер» подписал контракт с нигерийским полузащитником Джозефом Ада Омой. Об этом сообщает
21-летний новичок карагандинцев перебрался из армянского «Гандзасара». Начинал карьеру у себя на родине в клубе «Катсина Юнайтед». Также в его карьере были белорусский «Слуцк» и «Пюник» из Армении.
Напомним, что 2 марта «Шахтер» сыграет с «Астаной» в рамках первого полуфинала Суперкубка Казахстана.
В предыдущем году карагандинский клуб финишировал на четвертом месте и заполучил путевку в Лигу конференций — новый турнир УЕФА.