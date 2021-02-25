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19:32 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ официально оформил переход нигерийского футболиста

Футбольный клуб «Шахтер» подписал контракт с нигерийским полузащитником Джозефом Ада Омой. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

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21-летний новичок карагандинцев перебрался из армянского «Гандзасара». Начинал карьеру у себя на родине в клубе «Катсина Юнайтед». Также в его карьере были белорусский «Слуцк» и «Пюник» из Армении.

Напомним, что 2 марта «Шахтер» сыграет с «Астаной» в рамках первого полуфинала Суперкубка Казахстана.

В предыдущем году карагандинский клуб финишировал на четвертом месте и заполучил путевку в Лигу конференций — новый турнир УЕФА.

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