Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Арсенал
Бенфика
12
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рейнджерс
Антверпен
32
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Вильярреал
Зальцбург
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Хоффенхайм
Мольде
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Наполи
Гранада
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шахтер Д
Маккаби Тель-Авив
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аякс
Лилль
10
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Брага
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Краснодар
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Олимпиакос П
Все события
Фоторепортажи
10«Атлетико» уступил «Челси» в Лиге чемпионов
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
20:31 (мск), источник: Vesti.kz

Жоао Пауло, Вагнер Лав, Штрели Мамба и другие. Кто будет бороться в гонке бомбардиров КПЛ-2021?

В КПЛ-2021 намечается интересная дуэль в гонке бомбардиров между несколькими игроками. Корреспондент Vesti.kz рассуждает, кто может стать наиболее результативным в чемпионате.

Наверх

Нападающий «Ордабасы» Жоао Пауло за два сезона в Казахстане суммарно забил 27 мячей. В прошлом году бразилец с 12 голами стал лучшим снайпером чемпионата и, судя по результатам в текущее межсезонье, не намерен сбавлять обороты. На сборах в Турции он отличился семь раз. Причем в игре с владикавказской «Аланией» на его счету покер. «Ордабасы» сохранил форварда у себя, обозначив его главной ударной силой команды в предстоящем сезоне.

Соотечественник Пауло Вагнер Лав из «Кайрата», несмотря на возраст (в июне ему исполнится 37 лет), способен повести борьбу в гонке бомбардиров. В предыдущем сезоне Лав забил семь голов, присоединившись к «желто-черным» по ходу чемпионата.

Еще один форвард «Кайрата» Штрели Мамба, имеющий опыт выступлений в немецкой Бундеслиге, стал первым и пока единственным новичком алматинцев в текущее межсезонье. Пока себя он никак не проявил на предсезонных сборах. Но стоит полагать, что его потенциал позволит вмешаться в гонку самых метких игроков.

Костанайский «Тобол» подписал грузинского форварда Элгуджу Лобжанидзе, который незадолго до конца КПЛ-2020 ушел из «Кайсара». Но восемь голов все равно позволили ему войти в топ-4 лучших бомбардиров чемпионата. О силе Лобжанидзе говорит не только результативность предыдущего сезона, но и восемь точных ударов за «Тараз» в КПЛ-2019.

Другой игрок «Тобола» — вингер Жереми Манзорро ранее выступал в Казахстане за «Иртыш» и «Шахтер». По ходу прошлого сезона он перешел в «Тобол». За два сезона француз забил 11 мячей, в том числе четыре гола в составе костанайцев. Вполне вероятно, что, имея стабильное место в «Тоболе» в КПЛ-2021, он будет способен на большее.

«Кайсар» подписал контракт с армянским атакующим полузащитником Гегамом Кадымяном. В 2020-м он играл за белорусский «Неман» и стал лучшим бомбардиром клуба. На счету Кадымяна 12 мячей. Игрок, появление которого в Казахстане Vesti.kz предположили еще в конце прошлого года, попал в топ-4 лучших снайперов чемпионата Беларуси.

Результативный форвард Игорь Сергеев будет защищать цвета «Актобе». 27-летний игрок является лучшим бомбардиром «Пахтакора» в истории чемпионатов Узбекистана (свыше 100 голов).

Вероятно, что в гонку бомбардиров может вмешаться один из лидеров «Астаны» Марин Томасов, который после ярких выступлений в предыдущие сезоны, в КПЛ-2020 был не похож сам на себя. Не стоит сбрасывать со счетов и Айбара Жаксылыкова. Но тут надо быть объективным — в новом сезоне у лидера «Жетысу» не будет предыдущей поддержки, поскольку состав талдыкорганцев обновился почти полностью. Подбор игроков семиреченцев ввиду сокращения бюджета будет более скромным, чем в предыдущие годы.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом КПЛ стал алматинский «Кайрат». Серебряные награды завоевал «Тобол», а бронзовые — «Астана». Единственным неудачником премьер-лиги оказался кокшетауский «Окжетпес».

Перед новым сезоном премьер-лига была расширена с 12 до 14 клубов. Из первой лиги вернулись «Атырау» и «Актобе», а «Арыс» из Туркестанской области и «Акжайык» являются кандидатами на участие в КПЛ-2021.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Нужно уметь держать удар»: Дмитрий Губерниев — о Большунове
«Краснодар» арендовал вратаря «Ростова»
«Легче не стало»: в «Аяксе» прокомментировали уход Промеса
Лыжник Сергей Устюгов высказался о травле в интернете
«Ювентус» сообщил о многомиллионных убытках за 6 месяцев сезона
В УЕФА прокомментировали информацию о переносе игр ЧЕ из России
В «Спартаке» заявили, что у клуба есть план на разгрузку состава
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь