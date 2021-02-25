Жоао Пауло, Вагнер Лав, Штрели Мамба и другие. Кто будет бороться в гонке бомбардиров КПЛ-2021?

Нападающий «Ордабасы» Жоао Пауло за два сезона в Казахстане суммарно забил 27 мячей. В прошлом году бразилец с 12 голами стал лучшим снайпером чемпионата и, судя по результатам в текущее межсезонье, не намерен сбавлять обороты. На сборах в Турции он отличился семь раз. Причем в игре с владикавказской «Аланией» на его счету покер. «Ордабасы» сохранил форварда у себя, обозначив его главной ударной силой команды в предстоящем сезоне.

Соотечественник Пауло Вагнер Лав из «Кайрата», несмотря на возраст (в июне ему исполнится 37 лет), способен повести борьбу в гонке бомбардиров. В предыдущем сезоне Лав забил семь голов, присоединившись к «желто-черным» по ходу чемпионата.

Еще один форвард «Кайрата» Штрели Мамба, имеющий опыт выступлений в немецкой Бундеслиге, стал первым и пока единственным новичком алматинцев в текущее межсезонье. Пока себя он никак не проявил на предсезонных сборах. Но стоит полагать, что его потенциал позволит вмешаться в гонку самых метких игроков.

Костанайский «Тобол» подписал грузинского форварда Элгуджу Лобжанидзе, который незадолго до конца КПЛ-2020 ушел из «Кайсара». Но восемь голов все равно позволили ему войти в топ-4 лучших бомбардиров чемпионата. О силе Лобжанидзе говорит не только результативность предыдущего сезона, но и восемь точных ударов за «Тараз» в КПЛ-2019.

Другой игрок «Тобола» — вингер Жереми Манзорро ранее выступал в Казахстане за «Иртыш» и «Шахтер». По ходу прошлого сезона он перешел в «Тобол». За два сезона француз забил 11 мячей, в том числе четыре гола в составе костанайцев. Вполне вероятно, что, имея стабильное место в «Тоболе» в КПЛ-2021, он будет способен на большее.

«Кайсар» подписал контракт с армянским атакующим полузащитником Гегамом Кадымяном. В 2020-м он играл за белорусский «Неман» и стал лучшим бомбардиром клуба. На счету Кадымяна 12 мячей. Игрок, появление которого в Казахстане Vesti.kz предположили еще в конце прошлого года, попал в топ-4 лучших снайперов чемпионата Беларуси.

Результативный форвард Игорь Сергеев будет защищать цвета «Актобе». 27-летний игрок является лучшим бомбардиром «Пахтакора» в истории чемпионатов Узбекистана (свыше 100 голов).

Вероятно, что в гонку бомбардиров может вмешаться один из лидеров «Астаны» Марин Томасов, который после ярких выступлений в предыдущие сезоны, в КПЛ-2020 был не похож сам на себя. Не стоит сбрасывать со счетов и Айбара Жаксылыкова. Но тут надо быть объективным — в новом сезоне у лидера «Жетысу» не будет предыдущей поддержки, поскольку состав талдыкорганцев обновился почти полностью. Подбор игроков семиреченцев ввиду сокращения бюджета будет более скромным, чем в предыдущие годы.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом КПЛ стал алматинский «Кайрат». Серебряные награды завоевал «Тобол», а бронзовые — «Астана». Единственным неудачником премьер-лиги оказался кокшетауский «Окжетпес».