Старый формат, допуск болельщиков и снятие очков за несоответствие арены. Как будет проходить новый сезон КПЛ

Корреспондент Vesti.kz рассказывает, каким образом будет проходить новый сезон в КПЛ.

Без билетов на стадионы не запустят

В этом году, как известно, в высшем дивизионе примут участие 14 команд. Планируется, что турнир пройдет в двухкруговом формате с домашними и гостевыми играми. Это значит, что мы возвращаемся к стандартной схеме чемпионата. Однако прошлый год научил организаторов чемпионата быть готовыми к форс-мажорам, поэтому у ПФЛК в запасе разработан и альтернативный вариант на случай резко ухудшения эпидемиологической ситуации в Казахстане.

Что касается допуска болельщиков на трибуны, то в пресс-службе Профессиональной футбольной лиги Казахстана ответили следующее:

«Сейчас мы отрабатываем алгоритм допуска болельщиков на стадионы. Согласно решению Межведомственной комиссии, с 1 марта возможно посещение болельщиками спортивных мероприятий с 30-процентной заполняемостью арены. Совершенно точно, что свободный вход без билетов будет невозможен. Поэтому мы разрабатываем положение, как осуществить допуск болельщиков при утвержденных условиях, чтобы это было безопасно и отвечало всем санитарным требованиям».

Основным телевещателем матчей чемпионата, как и в прошлом году, будет телеканал Qazsport. Матчи, которые не попадут в эфир канала, будут показаны в прямом эфире в интернете — на сайте qazsporttv.kz и новом сайте ПФЛК-ТВ — pflk.tv.

Учитывая, что телеканал весьма ограничен в технике, большую часть игр в туре (а их семь — прим. Vesti.kz) будут вновь снимать бригады ПФЛК-ТВ. Лига уже давно зарекомендовала себя как самостоятельный продакшн, который умеет снимать не только внутренние, но и международные встречи. Да и комментаторы на ПФЛК-ТВ гораздо лучше разбираются в отечественном футболе, учитывая их узкую специализацию.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--86550c05ff3776b7eefc" data-vnd="86550c05ff3776b7eefc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=86550c05ff3776b7eefc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Клубы будут наказывать за несоответствие арен

Немало вопросов у болельщиков есть относительно участия в КПЛ-2020 дебютанта — команды «Арысь» из Туркестанской области. Несмотря на намерения клуба выступить под новым названием «Туран», в ПФЛК заявили, что на сезон команда заявлена под старым именем.

«На чемпионат заявлена команда «Арыс», основной стадион — «Туркестан Арена». Мы знаем, что руководство области хочет переименовать клуб, однако для этого нужно пройти процедуры и этапы сертификации. На данный момент официальное название клуба, который допущен к чемпионату, — футбольный клуб «Арыс», — ответили в организации.

Кстати говоря, с нового сезона лига будет жестко подходить к вопросам готовности стадионов к принятию официальных матчей. В случае неготовности арены ПФЛК будет снимать турнирные очки с клубов.

«Это правило, утвержденное исполнительным комитетом КФФ, вступает в силу с нового сезона. В случае если стадион не готов к проведению матча, то с клуба-хозяина условно снимаются три очка и матч переносится на нейтральное поле. При этом все расходы по организации матча на другой арене несет провинившийся клуб. Наказание действительно в рамках текущего сезона до устранения всех выявленных недостатков. Если ситуация будет исправлена, очки вернутся клубу в турнирную таблицу. Если до конца сезона исправлений не будет, то снятые очки не возвращаются», — резюмировали в ПФЛК.