«Фламенго» победил в чемпионате Бразилии
Чемпионом Бразилии во второй раз подряд стал «Фламенго».
Чемпионом Бразилии во второй раз подряд стал «Фламенго».
Клуб из
В 38 матчах «Фламенго» набрал 71 очко, забив 68 и пропустив 48 мячей. При этом обогнать «Фламенго» мог «Интернасьонал», однако в последнем матче он сыграл вничью с «Коринтиансом» (0:0) и с 70 очками занял второе место.
Всего у «Фламенго» семь чемпионских титулов. За клуб выступают такие известные игроки, как Маурисио Исла, Филипе Луис, Диего, Габриэл Барбоза и
Третье место в чемпионате и путёвку в Кубок Либертадорес завоевал «Атлетико Минейро», обыгравший в последнем туре «Палмейрас» со счётом 2:0.